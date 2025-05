Maxima d’Olanda ricicla la giacca in tweed verde (e non sbaglia)

Fonte: IPA Maxima d'Olanda in visita alla Fairphone

Nuovo evento, nuovo look. Maxima d’Olanda ha dimostrato ancora una volta che lo stile non ha bisogno di capi sempre nuovi (e super costosi). Basta aprire l’armadio e ripescare dal proprio guardaroba per essere comunque impeccabili. Stavolta è toccato a una giacca in tweed verde, che la Regina ha indossato per la terza volta in occasione della visita alla Fairphone, azienda olandese premiata per il suo impegno nel nome della sostenibilità, tema molto caro alla Sovrana.

Un look all’insegna della sostenibilità

Un 28 maggio memorabile per i membri della Fairphone, azienda di Amsterdam vincitrice del prestigioso Premio King William I 2024 nella categoria “Imprenditoria Sostenibile“, nota per la produzione di smartphone e accessori con un forte focus sulla sostenibilità. La Fairphone si impegna a ridurre il consumo di materie prime, limitare le emissioni e migliorare la riparabilità e la riciclabilità dei prodotti. E poteva mancare la presenza della Regina d’Olanda? Certo che no!

Maxima ha incontrato i team e discusso di temi a lei cari, come l’innovazione e la sostenibilità. E, per l’occasione, non avrebbe potuto scegliere un look più appropriato, con una giacca in tweed verde come pezzo forte. Un modello della collezione Cruise 2008 della maison Chanel con tasche, bottoni con l’iconico logo CC intrecciato e dettagli a catena. Un classico senza tempo che la Regina aveva già indossato in passato (per due volte, la prima nel 2010 e la seconda nel 2014), dimostrando la sua predilezione per capi di alta qualità e durevoli.

“La Regina Maxima visita Fairphone (…) L’azienda realizza smartphone e accessori in modo sostenibile – si legge nel comunicato condiviso su Instagram dalla Famiglia Reale olandese -. Fairphone si impegna a risparmiare materie prime, ridurre le emissioni e migliorare la riparabilità e la riciclabilità dei prodotti. In questo modo i telefoni esistenti possono essere usati più a lungo, si devono produrre meno cellulari nuovi e si riduce l’impronta ecologica di uno smartphone. La Regina fa un tour degli uffici del marchio olandese di elettronica dove incontra i team di prodotto, impatto e commerciali e parla agli stakeholder di innovazione, sostenibilità e sfide sociali e ambientali”.

Fonte: IPA

Lo stile di Maxima, Regina del riciclo

Il riciclo di capi d’abbigliamento non è una novità per Maxima. La Regina d’Olanda è stata tra le prime a sfoggiare con fierezza la sua abitudine di riproporre e reinterpretare abiti, cappelli e accessori già presenti nel suo guardaroba. Un gesto che non solo testimonia un’eleganza senza tempo, ma invia anche un messaggio forte in termini di moda circolare e sostenibilità.

Lontana dalla logica dell’usa e getta, Maxima dimostra che l’eleganza non è sinonimo di spreco, piuttosto di scelte ponderate nell’acquisto di capi che possono essere valorizzati più volte nel tempo, creando per ogni occasione un abbinamento ad hoc.

Stavolta, ad esempio, la Regina ha completato il look abbinando la giacca Chanel a un pantalone a palazzo nero, conferendo all’insieme un’aria sofisticata ma al contempo professionale. Gli accessori sono sobri ma raffinati, in linea con il suo stile che mescola l’alta moda con un tocco di personalità. Bastano pochi gioielli (discreti) e una pochette per valorizzare il tutto.