Maxima d’Olanda preziosa con tiara e ricami, oggi come 15 anni fa

Maxima d'Olanda sfoggia un prezioso abito rosa cipria per un'importante cena di gala e non si smentisce: risale a ben 15 anni fa, quando era ancora Principessa

Fonte: Getty Images Maxima d'Olanda preziosa in tiara e ricami

Preziosa come solo lei sa essere, Maxima d’Olanda ha sfoggiato uno dei suoi strepitosi look in occasione di un evento importante. Insieme al marito, il Re Willem Alexander, ha organizzato una cena di gala ad Amsterdam, invitando il corpo diplomatico del Paese. L’occasione perfetta per riciclare uno dei pezzi forti del suo guardaroba, risalente addirittura a quando era ancora soltanto una Principessa.

Maxima d’Olanda, 15 anni e non sentirli

Sono trascorsi 15 anni da quando la Regina d’Olanda ha indossato per la prima volta il prezioso abito color rosa cipria firmato Jan Taminiau. Un designer che ai tempi – nel 2010 – era un esordiente ma aveva trovato in Maxima la sua fortuna. Grazie a una prima occasione, nel 2009, in cui la Regina aveva indossato per la prima volta la Post Bag Jacket di sua creazione, realizzata con sacchi postali riciclati (Maxima non si smentisce mai ed è sempre una paladina della sostenibilità).

Poi con l’evento del 2010, il Prinsjesdag, nel quale ha indossato l’incredibile abito ricamato con perline, conchiglie e volant che non ha mai abbandonato il suo guardaroba, tanto da sfoggiarlo ancora nel 2025. Morbido sui fianchi, leggero e femminile, seppur adatto a un’occasione più formale e istituzionale. Ma l’anno più importante, senza ombra di dubbio, era stato il 2013: fu lui a disegnare l’indimenticabile abito blu regale dell’incoronazione, che Maxima aveva indossato in occasione della cerimonia di insediamento del marito come Re.

Fonte: Getty Images

Ma non è stato solo l’abito a catturare l’attenzione alla cena di gala. Anche il diadema è stato un grande protagonista del grande soirée di Maxima: “La tiara fu realizzata nel 1900 per ordine dell’allora Regina Guglielmina, ispirandosi alla tiara della nonna russa”, ha spiegato Edwin Fellner, esperto di gioielli di Mode Koningin Maxima. “Un bellissimo diadema di perle antiche, a volte erroneamente chiamato ‘diadema di perle di Paulowna’. Questo perché la regina Anna Paulowna un tempo possedeva un diadema molto simile”.

Il discorso del Re

Uno dei momenti clou della cena di gala, organizzata ogni anno dalla Casa Reale per mantenere e rafforzare le relazioni internazionali e per mettere in contatto i rappresentanti olandesi e stranieri, è stato il discorso di Re Willem Alexander. “In un mondo turbolento con crescenti tensioni, il ruolo di collegamento dei diplomatici è diventato ancora più importante -si legge a corredo del video-ricordo della serata, condiviso sul profilo Instagram ufficiale dei Reali -. I diplomatici che rappresentano il loro paese nei Paesi Bassi sono invitati annualmente dal re Willem-Alexander e dalla regina Máxima alla cena diplomatica del Corps. Con obiettivo: mantenere e rafforzare le relazioni internazionali”.

“Le relazioni con altri Paesi e popoli, vicini e lontani, hanno contribuito notevolmente alla crescita e alla prosperità di Amsterdam e del Regno dei Paesi Bassi. L’orientamento internazionale e aperto della nostra società e della nostra economia è uno dei maggiori punti di forza dei Paesi Bassi. Voi rappresentate i numerosi Paesi con cui oggi condividiamo legami. E apprezziamo molto la vostra presenza”, queste le parole del Re.