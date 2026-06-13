Caterina Amalia d’Olanda, il diadema indossato al banchetto di Stato ha un significato speciale

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IPA Caterina Amalia d'Olanda

Sembrava arrivata da una fiaba Caterina Amalia, splendida al fianco dei genitori, il Re Gugliemo Alessandro e la Regina Maxima. In occasione di un formale banchetto di Stato, la Principessa d’Olanda ha sfoggiato un magnifico diadema, reso ancora più prezioso dall’omaggio che il gioiello nasconde. Si tratta infatti della stessa tiara indossata dalla madre nel giorno del suo matrimonio.

Caterina Amalia d’Olanda come Cenerentola

L’occasione era delle più formali. La giovane Principessa d’Orange è stata ospite del banchetto di Stato tenutosi al Palazzo Reale di Amsterdam in omaggio al presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e della moglie Elke Büdenbender. Perfettamente a suo agio al fianco dei genitori, Caterina ha mostrato, nel corso della cena, tutta la propria eleganza, nei modi e anche nello stile. Il look scelto sembrava quello di una Principessa Disney.

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L’erede al trono olandese indossava un abito azzurro chiaro realizzato per lei su misura dalla stilista australiana Rachel Gilbert. La silhouette era classica, a colonna, con gonna lunga fino ai piedi e un corpetto strutturato in stile corsetto. A impreziosire il tessuto azzurro, intricati ricami di cristallo sulla scollatura. Le spalline cadevano morbide e drappeggiate, proprio come quelle dell’abito di Cenerentola al grande ballo.

La tiara è un omaggio alla mamma

Il vero pezzo forte del look di Caterina Amalia era il diadema scelto per ornare la bionda chioma. Si tratta dell’iconica tiara Stella Olandese, che prende il nome dai motivi a stella dei diamanti che la compongono. Un gioiello prezioso, e non soltanto in termini di carati. La giovane Principessa d’Orange ha scelto di omaggiare le donne che l’hanno preceduta: la tiara è un vero cimelio di famiglia, legato alla storia della Corona olandese.

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La Regina Maxima creò l’iconico diadema montando sulla base della tiara Pearl Button le spille a forma di stella che la Regina Emma ricevette in dono per le nozze nel 1879 e lo indossò nel giorno del suo matriomonio. Anche gli orecchini indossati dalla Principessa Caterina hanno una lunga storia, appartenevano alla Regina Giuliana, mentre il bracciale di diamanti arriva in eredità dalla bisnonna la Regina Guglielmina.

La tiara Stella Olandese è stato il primo diadema indossato in pubblicato da Caterina Amalia. Era il 2022, e la Principessa sfoggiò le sue stelle di diamanti in occasione del 18esimo compleanno della Principessa Ingrid Alessandra di Norvegia. Un gesto che testimonia l’attenzione per il proprio ruolo della Principessa che si prepara a prendere il posto del padre sul Trono studiando scienze politiche e arti militari – così come la corrispettiva spagnola Leonor.

Il prezioso look della Regina Maxima

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A far benevola concorrenza alla figlia, la Regina Maxima, anche lei elegantissima in un look dai dettagli preziosi. La Regina ha scelto gioielli altrettanto antichi, portando alla luce la parure di zaffiri che appartenne alla Regina Emma e una tiara disegnata nel 1881 da Maison van der Stichel, composta da oltre 600 diamanti e zaffiri incastonati in alte punte. Il dettaglio finale risiede nella spilla a forma di fiocco che Maxima ha appuntato alla fascia del vestito, una morbida creazione coloro sabbia con dettagliati ricami floreali.