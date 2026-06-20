Caterina Amalia e Ariane d’Olanda, i look rosso fuoco con tiare a confronto

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Ariane e Caterina Amalia

Look da grandi occasioni per celebrare l’Imperatore e l’Imperatrice del Giappone: durante il banchetto di Stato in onore dei due sovrani nipponici, la Famiglia Reale olandese ha dato prova di grande eleganza. In particolare, le due Principesse Caterina Amalia e Ariane hanno rubato la scena con due outfit total red e delle preziosissime tiare sul capo.

I look di Caterina Amalia e Ariane a confronto

In occasione della visita ufficiale dell’Imperatore Naruhito e dell’Imperatrice Masako del Giappone, la Famiglia Reale dei Paesi Bassi ha organizzato un sontuoso banchetto di Stato a cui hanno preso parte il Re Guglielmo Alessandro, la Regina Maxima e le due figlie Caterina Amalia e Ariane.

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Proprio le due Principesse, entrambe fasciate in un vistoso abito rosso, hanno rubato la scena e catturato i flash dei fotografi. Per l’occasione, infatti, le due ragazze hanno sfoggiato con orgoglio alcuni tra i gioielli di famiglia più preziosi, incluse le due splendide tiare Aquamarine e Mellerio Ruby.

Di tutt’altro genere, invece, la scelta della Regina, che ha puntato su una creazione dal sapore futuristico della celebre stilista d’avanguardia olandese Iris van Herpen. Un abito ad alto impatto scenografico caratterizzato da un gioco di trasparenze ed elementi strutturali tridimensionali.

Il debutto della Principessa Ariane

Per Ariane si è trattato di un debutto: la Principessa ha infatti indossato per la prima volta una tiara durante un evento ufficiale. Avendo compiuto 18 anni lo scorso anno, la terzogenita di Maxima d’Olanda può iniziare, secondo il protocollo reale, a indossare gioielli di famiglia.

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La 19enne ha scelto per l’occasione un prezioso copricapo di diamanti appartenuto alla Regina Emma: la Aquamarine tiara, caratterizzata da archi geometrici intrecciati e punte di diamanti. Ariane ha completato il suo outfit con un abito da sera monospalla, di un vivace rosso fragola. Sulla spalla sinistra, troneggiava un vistoso elemento drappeggiato a forma di rosa, da cui partiva una linea pulita che avvolgeva il busto.

Gli altri gioielli? Orecchini pendenti di diamanti a goccia e un sottile bracciale rigido di diamanti sul polso destro.

L’outfit della principessa Caterina Amalia

Caterina Amalia, invece, ha indossato la Mellerio Ruby Tiara, una spettacolare corona disegnata dal gioielliere francese Mellerio dits Meller per la Regina Emma e composta da 385 rubini e diamanti. La Principessa ha abbinato il prezioso gioiello ad un abito color cremisi con scollo a cuore e corpetto fasciante, caratterizzato da ampia gonna con dettagli in pizzo e broccato a motivi floreali.

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Per render ancor più scintillante il suo look, Caterina Amalia ha sfoggiato anche un girocollo a tre file di diamanti coordinati ai pendenti della tiara; degli orecchini a lobo con grosso rubino centrale e un bracciale di diamanti a maglia morbida sul polso destro.

La scelta della tiara della Principessa non è casuale: in più occasioni la giovane reale ha dichiarato di aver amato la Mellerio Ruby sin da quando era solo una bambina. Nella sua biografia ufficiale, infatti, Caterina Amalia ha pubblicato un ironico scatto che la ritrae a soli 9 anni davanti alla toeletta di sua madre con la sua corona preferita sul capo.