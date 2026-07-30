Asportata cisti ovarica di 7 kg a una 16enne, preservando la fertilità: l’intervento eccezionale

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iStock Ragazza con mal di pancia

Intervento unico all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro: una 16enne è stata operata per una cisti ovarica che aveva ormai raggiunto dimensioni eccezionali, che aveva raggiunto il peso di 7 kg. La procedura ha consentito di rimuovere completamente la massa, di preservare il tessuto ovarico sano, di ridurre al minimo l’invasività e di minimizzare l’impatto estetico dell’intervento.

L’intervento eccezionale a una 16enne: asportata cisti di 7kg

Per mesi ha convissuto con un malessere che sembrava difficile da spiegare. Il suo addome aumentava progressivamente di volume, mentre le normali attività quotidiane diventavano sempre più faticose. A soli 16 anni, una ragazza è arrivata all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù con una cisti ovarica che aveva ormai raggiunto dimensioni eccezionali: 33 centimetri di diametro, un peso di circa 7 chilogrammi e oltre sei litri di liquido al suo interno. Una massa così voluminosa da occupare quasi completamente la cavità addominale, comprimendo gli organi circostanti e rendendo necessario un intervento altamente specialistico.

La giovane è stata presa in carico dall’équipe di Chirurgia Andrologica del Bambino Gesù, nella sede di Palidoro, dove medici e chirurghi hanno studiato la strategia più sicura per affrontare un caso tanto complesso quanto raro. Prima dell’operazione, infatti, non era possibile escludere completamente la natura della formazione. Per questo ogni fase è stata pianificata con estrema attenzione, con un duplice obiettivo: rimuovere integralmente la cisti e, allo stesso tempo, preservare l’ovaio e la futura fertilità della paziente.

Per raggiungere questo risultato, il team ha adottato una tecnica innovativa che combina chirurgia tradizionale e mininvasiva. Attraverso una piccola incisione sovrapubica di appena cinque centimetri, simile a quella utilizzata per un taglio cesareo, i chirurghi hanno creato un’area protetta che ha consentito di aspirare lentamente parte del liquido contenuto nella cisti, evitando qualsiasi dispersione all’interno dell’addome. Si tratta di un passaggio particolarmente delicato, fondamentale quando la natura della lesione non è ancora definita con certezza.

Solo dopo aver ridotto in modo significativo il volume della massa è stato possibile completare l’intervento in laparoscopia. Grazie alle immagini ad alta definizione e agli strumenti miniaturizzati, i chirurghi hanno individuato l’origine della cisti nell’ovaio sinistro e sono riusciti ad asportarla completamente, conservando il tessuto ovarico sano. Un risultato di grande valore non solo dal punto di vista clinico, ma anche umano, perché permette alla ragazza di affrontare il futuro con prospettive riproduttive preservate e con cicatrici minime.

Il recupero post-intervento

L’intervento rappresenta un esempio di come l’innovazione tecnologica possa andare di pari passo con un approccio sempre più personalizzato alla cura. Nei pazienti pediatrici e adolescenti, infatti, ogni decisione chirurgica tiene conto non soltanto della necessità di risolvere il problema immediato, ma anche della qualità della vita negli anni successivi. Limitare il trauma chirurgico, ridurre il dolore post-operatorio, favorire un recupero più rapido e preservare la funzionalità degli organi sono aspetti che assumono un’importanza ancora maggiore quando il paziente è molto giovane.

Anche il decorso post-operatorio ha confermato il successo dell’intervento. A soli quattro giorni dall’operazione, la sedicenne ha potuto lasciare l’ospedale in buone condizioni di salute, iniziando il percorso di recupero circondata dall’affetto della sua famiglia. Quella che fino a poche settimane prima sembrava una presenza ingombrante e silenziosa è ormai soltanto un ricordo.

Dietro questa storia c’è il lavoro di un’équipe multidisciplinare che ha saputo unire competenze chirurgiche, esperienza e innovazione, mettendo sempre al centro la persona prima ancora della patologia. Una vicenda che racconta come la medicina moderna abbia la capacità di offrire ai pazienti più giovani una nuova prospettiva, restituendo loro salute, fiducia e la possibilità di guardare al futuro con serenità.