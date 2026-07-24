“Devo operarmi d’urgenza”: Gerardina Trovato costretta ad annullare il tour

IPA Gerardina Trovato

La vita ha un tempismo davvero atroce quando si mette d’impegno. Proprio ora che la vicenda professionale e umana di Gerardina Trovato sembrava aver preso la piega giusta, ecco arrivare la classica doccia fredda che non ti aspetti. Dopo anni complessi e un’attesa infinita, la cantautrice siciliana era finalmente pronta a riprendersi il suo posto sul palco con una tournée estiva che poteva essere un altro passo verso la rinascita che sta inseguendo da troppo tempo. E invece no, tutto bloccato sul più bello per un imprevisto di salute che la costringerà a correre in ospedale.

Il dolore durante le prove e la diagnosi: “Devo operarmi d’urgenza”

La notizia è arrivata direttamente dall’artista con un video social che ha fatto subito il giro della Rete e intercettato da chi l’aspettava nuovamente sul palco. Gerardina Trovato, com’è sua abitudine da qualche tempo, non si è nascosta annunci freddi e formali: ci ha messo la faccia per raccontare ai fan cosa le sta succedendo. Tutto è iniziato con quello che sembrava un banalissimo fastidio dovuto alla stanchezza durante le prove con la sua nuova band. Poi però, dopo controlli approfonditi e una TAC con contrasto, è arrivata la mazzata: una cisti alla gola che preme in modo pericoloso sulle corde vocali.

Il quadro clinico tracciato dall’otorino richiede un’azione immediata. La cantautrice dovrà infatti affrontare un doppio intervento delicatissimo al Policlinico – uno per rimuovere la massa (che fortunatamente non dovrebbe essere maligna) e l’altro per risistemare le corde vocali -, a cui seguirà una lunga fase di riabilitazione. Il tour 2026 viene completamente congelato e tutte le date cancellate, già decise tra la sua amata Sicilia e il resto d’Italia.

Solo due anni fa, era tornata sui social con un appello toccante rivolto al suo pubblico, che non l’ha mai dimenticata davvero malgrado gli anni di lontananza dal palco che ha ritrovato recentemente: “Ciao amici, sono Gerardina Trovato. Ho sempre pensato che quello che conta è la gente e noi non saremmo niente se non ci foste voi. Non mi abbandonate, diventate sempre di più perché siete la mia forza”. Da lì, è ripartita la sua lenta risalita che ora è costretta a una battuta d’arresto.

“Tornerò meglio di prima”: la promessa di Gerardina Trovato ai suoi fan

Se c’è una cosa che questa storia ci insegna, però, è che sottovalutare la fibra di Gerardina Trovato sarebbe davvero un errore. Nonostante la voce rotta dalle lacrime e la comprensibile amarezze per un sogno estivo infranto a un passo dal via, la cantante ha chiuso il suo messaggio con un graffio di pura determinazione. Nessuna resa, solo una pausa forzata.

La promessa fatta al suo pubblico è di quelle scolpite nella pietra: riposo sì, ma solo il tempo strettamente necessario per rimettersi in sesto, guarire e tornare a graffiare il microfono come un tempo, “se non meglio di prima”. I fan, intanto, si sono stretti attorno a lei in un abbraccio virtuale gigantesco. D’altronde la musica può attendere qualche mese: l’importante è che la leonessa torni presto a ruggire.