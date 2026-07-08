Francesco Gabbani costretto ad annullare un concerto: “Non dipende da me”

Francesco Gabbani è stato costretto ad annullare il concerto in programma a Vinovo il prossimo agosto. A comunicarlo è stato lui stesso su Instagram

IPA Francesco Gabbani

Nel bel mezzo di un’estate che prometteva ritmo e sorrisi, Francesco Gabbani ha dato un annuncio che ha preso alla sprovvista molti fan. Il cantante si è trovato costretto a cancellare improvvisamente una delle tappe più attese del suo tour estivo, programmata per il prossimo 27 agosto all’Ippodromo di Vinovo, alle porte di Torino.

L’annuncio di Francesco Gabbani su Instagram

Il legame che unisce Francesco Gabbani alla sua fanbase è da sempre speciale, fatto di trasparenza e ma soprattutto di grande affetto. Ed è proprio alla luce di tutto questo che il cantautore di Carrara ha voluto metterci subito la faccia, chiarendo la situazione.

Condividendo una storia sul suo profilo Instagram, Gabbani ha comunicato le ragioni che lo hanno spinto ad annullare il prossimo concerto in programma a Vinovo, rassicurando tutti: nessun problema di salute o ripensamento personale, solo un imprevisto indipendente dalla sua volontà.

“Ciao a tutti, mi dispiace molto per l’annullamento del concerto di Vinovo – si legge -. Purtroppo si tratta di una decisione che non dipende né da me né dal mio team: la società organizzatrice del festival non è attualmente in grado di garantire le condizioni necessarie per il corretto svolgimento dell’evento. So che molti di voi hanno riscontrato problemi con il link per richiedere il rimborso. Mi hanno confermato che ora è stato sistemato e funziona correttamente, quindi ve lo condivido nuovamente qui sotto così da permettervi di procedere con la richiesta. Grazie per la comprensione e mi auguro di potervi incontrare presto su un altro palco”.

Il concerto di Vinovo avrebbe dovuto essere una grande festa per celebrare i primi dieci anni di una carriera straordinaria, un viaggio emozionante partito dai successi di Amen e Occidentali’s Karma, fino alle hit più recenti. Purtroppo, però, qualcosa nella complessa macchina organizzativa locale – gestita da Dimensione Eventi SRL – si è inceppato, impedendo di garantire gli standard logistici e di sicurezza necessari per la produzione dello show, come ha spiegato lo stesso Gabbani.

Per chi aveva già acquistato il biglietto è attiva la procedura per ottenere il rimborso completo del ticket. Le richieste di rimborso possono essere presentate direttamente sui portali web delle biglietterie autorizzate presso cui si è effettuato l’acquisto, seguendo le istruzioni caricate online. Non è prevista alcuna data alternativa, con grande dispiacere dei fan.

Il successo di Summer Funk e il prossimo X Factor

Un intoppo che è solo una piccola macchia in un momento per Gabbani a dir poco d’oro. Il cantautore continua a far ballare l’Italia col suo singolo estivo Summer Funk, in cui traccia il profilo di una generazione sospesa tra ambizione e disorientamento ma diventa anche simbolo di resilienza, con un invito a non perdersi d’animo e ad andare avanti, nonostante tutto.

Dopo l’estate, torna l’appuntamento con X Factor che, anche in questa nuova stagione, lo ha confermato nel ruolo di giudice. Gabbani siederà dietro il bancone accanto a Paola Iezzi, Jake La Furia e alla new entry Irama, pronto a prendere il posto di Achille Lauro. A condurre questa edizione, ancora una volta, è la cantante Giorgia.