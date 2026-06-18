Lorella Cuccarini, gli scatti inediti a un mese dalla finale di Amici: la “Prof” più amata

A un mese dalla finale di Amici, dove ha trionfato Lorenzo Salvetti, Lorella Cuccarini ha condiviso alcuni scatti inediti sui social

Ufficio Stampa Fascino Lorella Cuccarini

A un mese esatto dalla finale di Amici, Lorella Cuccarini ha condiviso alcuni scatti inediti di un’avventura che l’ha resa felicissima. La professoressa più amata del talent di Maria De Filippi ha pubblicato sui social una serie di foto che raccontano il dietro le quinte dell’edizione appena conclusa. Momenti rubati ai fuori onda. Un piccolo album personale che ha riacceso la domanda che tutti si pongono da settimane: la rivedremo a settembre dietro al bancone?

Gli scatti inediti di Lorella Cuccarini dal backstage di Amici

Le immagini pubblicate da Lorella Cuccarini sono un viaggio dentro al mondo del talent show targato Fascino. C’è Lorella con Amadeus, tra i giudici di quest’ultima edizione (per due anni consecutivi), colti in un momento di complicità. C’è lo scatto con Gigi D’Alessio. Poi le foto più intime: Lorella nel camerino, in quella dimensione pre-puntata che ogni artista conosce bene. E ancora, gli scatti con Angie, una delle allieve a cui è stata più legata, e con la figlia Chiara, presenza costante nella sua vita.

Un mosaico di istantanee che racconta Lorella per come è fuori dal personaggio televisivo: una donna che a quasi 61 anni (li compie il 10 agosto) ha trovato un equilibrio nuovo, fatto di meno filtri e più indulgenza verso se stessa. “Oggi mi voglio più bene, sono più tollerante con me stessa. Se una mattina ho un acciacco o non ho voglia di fare palestra, mi dico: lo farò domani. Sembra una sciocchezza, ma cambia l’approccio alla vita”, ha confessato in un’intervista di recente.

“La conquista principale di quest’ultimo anno è che ho imparato a lasciare andare un po’ di più. Anche a filtrare di meno”. Un cambio di passo notevole, considerando che ha costruito la sua carriera sulla disciplina ferrea e sull’autocontrollo.

Lorella Cuccarini torna ad Amici? Cosa sappiamo sul suo futuro

Ed eccoci alla questione che tiene in sospeso i fan di Amici. La Cuccarini tornerà a settembre? A Tv Sorrisi e Canzoni, parlando con Emanuel Lo, aveva fatto capire che il ritorno non era affatto escluso. Ma negli ultimi tempi ha iniziato a pensare anche al suo futuro: “Verrà il momento di fare un passo indietro, ma non adesso. E, per fortuna, nel mio lavoro ci sono tante espressioni, per cui, spero di lavorare ancora tanto, soprattutto in teatro. Ci sono esempi di donne di spettacolo pazzesche, soprattutto oltreoceano, che sono state in scena fino a 80 anni”.

Nel frattempo, però, ad Amici continua a essere un faro per i ragazzi. E non solo per la competenza tecnica: Lorella è diventata negli anni la Prof che i ragazzi sentono dalla propria parte. Lo ha ribadito lei stessa, parlando del rapporto con Veronica Peparini e del modo in cui entrambe gestiscono il legame con gli allievi: “Noi abbiamo un grande rispetto dei ragazzi, ma in generale per tutti i ragazzi, semplicemente non abbiamo bisogno di sminuire gli altri allievi per mettere in evidenza i nostri, come a volte fanno… quando sei convinto della bravura, del talento, dei ragazzi che sono con te non hai proprio bisogno di scalpitare, di sbraitare, di arrabbiarti”.