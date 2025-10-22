Amici 25, Michele sospeso da Lorella Cuccarini: non sarà in puntata

Michele salta la puntata di Amici 2025. Dopo l’accesa discussione con Lorella Cuccarini, insegnante di canto della scuola, il giovane artista è stato sospeso e non parteciperà all’appuntamento attesissimo dello show. Una decisione presa per via del suo comportamento all’interno della scuola.

Michele escluso dalla puntata di Amici: la scelta di Lorella Cuccarini

Michele dunque non sarà presente nella puntata di domenica 26 ottobre di Amici di Maria De Filippi. Una scelta presa da Lorella Cuccarini che ha deciso di sospendere il cantante per via dello scontro avuto nei giorni scorsi. La decisione è stata comunicata al ragazzo con una lettera che è stata letta di fronte alle telecamere. A scriverla Lorella Cuccarini, insegnante dello show. “Un atteggiamento come quello che hai avuto non può essere ignorato e accettato all’interno della scuola – ha spiegato la conduttrice, attrice, cantante e showgirl -. L’arroganza non porta da nessuna parte, il talento da sola non basta, serve disciplina e umiltà”. Poi ha spiegato: “Impegno, rispetto e sopratutto fiducia è quello che chiedo ai miei allievi. Non parteciperai alla prossima puntata”.

La reazione di Michele non ha tardato ad arrivare. Il ragazzo, parlando anche con i compagni di classe, ha affermato di essersi pentito per il suo atteggiamento. “Mi sono reso conto di aver avuto un atteggiamento scorretto, sono deluso da me stesso per aver deluso Lorella – ha rivelato -. In realtà tutti i miei atteggiamenti sono legati proprio al fatto che ci tengo tanto a crescere e a restare qua. Mi è stata data tanta fiducia e sento di non aver fatto abbastanza. Questa sarà una settimana di rinascita, altrimenti sarà l’ultima settimana. Sono fiducioso”.

Lo scontro fra Michele e Lorella Cuccarini ad Amici

Ma cosa aveva detto Michele a Lorella Cuccarini per farla arrabbiare così tanto? Tutto era iniziato da alcune lamentele del cantante che affermava di essersi pentito di non aver scelto Anna Pettinelli e di essere convinto di non avere una identità precisa nel programma. L’insegnante di canto aveva quindi chiesto un confronto con il suo allievo.

“Continuo a fare puntate e non avere una identità.Vado sempre a non sapere chi ca**o sono. Ho detto di no ad Anna Pettinelli, ma che ca**o di scelta ho fatto'”, aveva tuonato, facendo infuriare Lorella. “Questo comportamento per me è inaccettabile, perché l’educazione prima di tutto – aveva aggiunto -. Se mi devi dire una cosa, o lo fai in diretta o ne parliamo dopo. Se vuoi provare altre esperienze, la porta è quella”. Lorella Cuccarini aveva poi accusato l’allievo di essere presuntuoso e di sentirsi arrivato: “Sei presuntuoso, guardi la classifica, ti vedi al primo posto e pensi di essere arrivato. Non sei arrivato a niente”, aveva tuonato.

“Voglio che la fiducia che mi è stata data venga retribuita. Sono stato insicuro”, aveva replicato Michele che ora sarà costretto, a causa del suo comportamento, a saltare la puntata di Amici 25. Per ora la sua maglia, dunque, resta sospesa, staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni e se la Cuccarini cambierà idea al riguardo.