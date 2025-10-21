Lorella Cuccarini furiosa ad Amici: “Presuntuoso”. Lo scontro con Michele Ballo

Nella scuola di "Amici" un confronto acceso quello tra la maestra di canto e il suo allievo: cosa è successo

La settimana nella scuola di Amici è iniziata decisamente col piede sbagliato, con uno scontro acceso tra Lorella Cuccarini e il suo allievo Michele, andato su tutte le furie dopo essere finito in fondo alla classifica. A causare il penultimo posto, secondo lui, le assegnazioni della sua prof, che non hanno valorizzato il suo talento. Così l’insegnante di canto ha deciso di affrontarlo, lasciando tutti senza parole.

Lorella Cuccarini contro Michele: “Comportamento inaccettabile”

La scuola di Amici ha aperto le porte solo da qualche settimana, ma non mancano le prime tensioni tra prof e allievi. Dopo lo speciale di domenica pomeriggio Michele non ha nascosto la sua insofferenza riguardo le assegnazioni della sua insegnante, che, a detta sua, non starebbe valorizzando il suo talento come dovrebbe.

Dopo le prove infatti, il giovane cantante si è sfogato con i suoi compagni d’avventura, amareggiato perché non avrebbe trovato “una sua identità” rispetto agli altri, che ai suoi occhi avrebbero avuto assegnazioni più coerenti al loro stile. Durante la puntata il ragazzo si è esibito sulle note di Sognami di Biagio Antonacci, un brano definito da Rudy Zerbi “difficile, non nella sua comfort zone”. “Si è visto che non eri a tuo agio”, ha affermato il professore di canto, mentre Michele non sembrava soddisfatto della sua esibizione.

“Ragazzi ma siamo qui per studiare o no? Dobbiamo metterli in difficoltà, anche perché provando tanto riescono a capire qual è la loro direzione”, aveva replicato irritata Lorella Cuccarini, convinta della sua scelta. Alla fine della registrazione della puntata il cantante non è riuscito a trattenere la sua rabbia, sfogandosi duramente con i suoi compagni, tanto da essere richiamato dalla sua professoressa.

“È la prima volta che mi capita in cinque anni, questo comportamento è inaccettabile“, ha detto Lorella trovandosi davanti il ragazzo.

Lo scontro durissimo tra prof e allievo: “Quella è la porta”

Ma la discussione non si è certo fermata qua: Lorella ha voluto mettere le cose in chiaro con Michele, sottolineando di aver lavorato sempre con gente umile, pronta a mettersi in gioco per trovare la propria strada. “È inutile che tu dici ‘Io così non so chi sono’. Tu non sai chi sei perché non sei ancora nessuno. Se hai questa presunzione non vai da nessuna parte”.

La prof di canto non ha nascosto la sua rabbia di fronte all’atteggiamento arrogante del ragazzo, dandogli una bella lezione: “Ogni volta che mi davano un pezzo o una coreografia che non mi piacevano io ci lavoravo il triplo per farli miei. Hai potenzialità, ma se parti con questo approccio non vai da nessuna parte”, ha raccontato l’insegnante.

“Tutti stanno facendo degli esperimenti qua dentro: se avevi la tua identità non stavi qua dentro! Vuoi metterti in gioco e capire chi sei in questo percorso? Questo è un comportamento inaccettabile: se c’è qualcosa che non va me lo dici in faccia. Se vuoi provare altre esperienze per me la porta è quella. Con questa mentalità non si va altrove: tu sei presuntuoso. Dopo la prima posizione pensavi di essere arrivato: non puoi guardare solo la classifica”.

Michele ha prontamente replicato dichiarando di voler continuare il suo percorso nella scuola. Una cosa però è certa: tra prof e allievo qualcosa si è spezzato, sarà difficile per il cantante riconquistare la fiducia della sua insegnante.