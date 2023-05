Pep Guardiola, chi è la moglie Cristina Serra: il suo segreto vincente

Stiamo parlando dell’allenatore più vincente di sempre. Pep Guardiola è a un passo dalla conquista dell’ennesima finale di Champions League col suo Manchester City e ha un grande asso nella manica: la sua splendida moglie Cristina Serra. Al suo fianco da moltissimi anni, è una donna capace di grandi passioni, che coltiva costantemente e che segue con entusiasmo. Conosciamola meglio.

Cristina Serra, la splendida moglie di Guardiola che ama la letteratura

Una donna meravigliosa, certo, ma anche spinta dall’amore per la letteratura, per l’arte e per la fotografia. Non è infatti raro vederla partecipare a eventi speciali, che spesso condivide con suo marito al quale ha trasmesso l’interesse per la moda, ma è con lui che ha passato gran parte della sua vita.

Si conoscono quand’erano appena adolescenti (lui aveva solo 18 anni), grazie a un incontro casuale nel negozio di moda dei suoi genitori. Pep Guardiola è stato infatti modello per Antonio Mirò, per il quale sua moglie è stata stilista, calcando le passerelle nel 1993, per l’apertura delle Olimpiadi di Barcellona, con un completo spezzato che ha indossato con grande classe.

Oltre 30 anni di conoscenza, altrettanti d’amore, ma il matrimonio è arrivato solo nel 2014 con una cerimonia riservatissima alla quale hanno partecipato solo gli affetti più cari. Insieme hanno tre figli bellissimi, Maria, Màrius e Valentina, nati da un amore lunghissimo che ha saputo resistere alle insidie del tempo (come capita a tantissime coppie del calcio).

Una grande storia d’amore, che hanno saputo tenere lontana dai riflettori e che dura da 30 anni. Non è infatti facile, né scontato, resistere alla pressione che comporta essere dei personaggi pubblici ma i sentimenti veri contano più di ogni altra cosa. E, da quando è allenatore del Manchester City, ha trasferito la famiglia in Inghilterra che ormai vive come la sua terra: “Sarò sempre un tifoso del Manchester City e sarà impossibile, per me, allenare un’altra squadra in Inghilterra perché qui mi sento amato dalla gente”.

Il dramma dell’attentato alla Manchester Arena

Nonostante siano riservatissimi, i Guardiola sono finiti al centro della cronaca per aver assistito all’attentato del 22 maggio 2017 alla Manchester Arena, durante il concerto della popstar Ariana Grande, che è costato la vita a 22 persone. Cristina Serra si trovava al concerto con le figlie e, fortunatamente, nessuna di loro ha avuto conseguenze fisiche.

Grande è però stato lo spavento causato da questa tragedia, riportata da Mundo Deportivo, che aveva letteralmente scosso il mondo. Secondo quanto riportato da The Guardian nei mesi successivi, Pep Guardiola avrebbe ricevuto una telefonata della moglie piuttosto concitata: “Ero a casa con mio figlio e mia moglie e le mie figlie erano lì. Alla fine siamo stati fortunati ma molti altri hanno sofferto”.

Il CT del Manchester City ha raccontato: “Mi ha chiamato ma subito si è interrotta la linea. Mi ha detto: “È successo qualcosa e stiamo correndo ma non so cosa sia successo” e la linea si è rotta. Abbiamo provato a chiamarla di nuovo e non ha funzionato. Siamo andati all’arena. Dopo cinque o sei minuti mi ha chiamato di nuovo e ha detto: ‘Siamo fuori, siamo fuori”.