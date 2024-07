Taylor Swift quanto è alta: il segreto dei look ai suoi concerti

Fonte: IPA Taylor Swift

Quanto è alta Taylor Swift? La popstar dei record, che arriverà a Milano con il suo The Eras Tour il 13 e 14 luglio, è una delle artiste più alte del panorama internazionale con i suoi 180 cm. Un punto di forza che la cantante valorizza sempre anche durante i concerti, scegliendo dei look che esaltano la sua figura longilinea.

Il segreto dei look di Taylor Swift

Il The Eras Tour di Taylor Swift è un evento destinato a entrare negli annali della storia della musica. Si tratta infatti del tour musicale che ha fatto registrare gli incassi più alti di sempre, già al centro di un film diretto da Sam Wrench e applaudito dalla critica di tutto il mondo.Uno spettacolo in cui nulla è lasciato al caso, e non parliamo soltanto della musica.

Fonte: IPA

Oltre alle scenografie e ai numeri portati in scena dalla Swift, meritano senza dubbio un posto d’onore anche i suoi look. I costumi di scena sfoggiati dalla cantautrice durante il suo Eras Tour portano la firma di stilisti del calibro di Versace, Christian Louboutin, Roberto Cavalli, Alberta Ferretti e Oscar de La Renta (tra gli altri). Nonostante si tratti di designer con uno stile molto differente, tutte le creazioni scelte da Taylor sembrano avere qualche aspetto in comune, in primis la volontà di valorizzare l’altezza e le lunghissime gambe della popstar.

Fonte: IPA

Versace ha infatti realizzato per Taylor diversi body dai colori sgargianti, che vanno dall’ arancione al verde acqua. Ma altrettanto iconici sono i mini abiti con frange e perline che hanno accompagnato la star in diverse tappe del tour. Costumi dal sicuro impatto scenico, che hanno tuttavia anche il merito di esaltare la silhouette slanciata dell’idolo della Gen Z. Forte dei suoi 180 cm d’altezza, la cantante può anche permettersi scelte rischiose in fatto di calzature. Le sue preferite? I camperos, stivali che omaggiano le sue origini di musicista country e che lei adora in tutte le sfumature di colore. Ma non mancano gli ankle boots, gli stivaletti alla caviglia da sempre nemici giurati delle donne non proprio altissime.

Taylor Swift e i problemi con l’altezza

Nonostante essere alte possa rappresentare un po’ il sogno di molte ragazze, negli anni dell’adolescenza per Taylor Swift la sua statura al di sopra della media non è stata sempre semplice da accettare. “Non mi piaceva essere alta quando mi trovavo in gruppo con altre ragazze ed erano tutte più basse di me. Col tempo ho imparato a fregarmene. Quando indosso i tacchi ed entro in un posto in cui sono la più alta di tutti, adesso la reputo una cosa positiva”, ha rivelato a Girl’s Life.

Nessun problema nemmeno per quanto riguarda gli uomini: “Non ho limiti d’altezza. Se un ragazzo è più basso di me va bene se mi innamoro. Anche se è più alto di me va bene” ha ammesso la cantautrice. Se infatti il suo attuale fidanzato, Travis Kelce, è alto 196 cm, in passato Taylor si è accompagnata anche a uomini più bassi, come Joe Jonas (170 cm) e Taylor Lautner (174 cm).