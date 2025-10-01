Taylor Swift, i suoi segreti svelati in un documentario: dove e quando vederlo

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Taylor Swift, dove e quando vedere il suo nuovo documentario

Taylor Swift sta vivendo uno dei momenti più straordinari della sua vita tra successi professionali e gioie personali. E ora, la popstar più amata del momento è pronta a sorprendere i fan con un nuovo album e un regalo speciale che farà battere forte i cuori dei suoi fan più accaniti.

Dopo il trionfo cinematografico del suo Eras Tour, trasposto in un film-concerto che ha incantato milioni di spettatori, Taylor torna sul grande schermo con Taylor Swift | The Official Release Party of a Showgirl. Un’esperienza esclusiva che porta i fan dietro le quinte, svelando dettagli inediti sulla cantante e sul suo attesissimo nuovo progetto in studio.

Taylor Swift, segreti inediti in un documentario

I Swifties possono gioire: Taylor Swift, ormai regina di una generazione di popstar internazionali che uniscono ed emozionano una quantità infinita di fan, è pronta a tornare con un bellissimo regalo che va oltre la sola musica.

La cantante, sempre più innamorata del suo Travis Kelce e pronta per le nozze, il 3 ottobre torna al cinema con un documentario inedito: Taylor Swift |The Official Release Party of a Showgirl.

Il film, che dura circa 89 minuti, è un viaggio immersivo attraverso gli occhi di Taylor. I fan potranno vedere in esclusiva la premiere mondale del videoclip The Fate of Ophelia, singolo del suo nuovo album, ma anche intrufolarsi dietro le quinte attraverso filmati inediti, nuovissimi lyric video e pensieri ed emozioni della cantante che si prepara a pubblicare i brani del suo nuovo album: The Life of a Showgirl.

Dove e quando vedere il film documentario di Taylor Swift

L’annuncio del film documentario di Taylor Swift ha inevitabilmente acceso la curiosità e l’emozione dei Swifties di tutto il mondo. Un evento importante, che non poteva che essere aperto anche a quei fan che si trovano fuori dagli Stati Uniti.

La pellicola arriva infatti anche nei cinema d’Europa. In Italia è in programma in moltissime sale per un solo fine settimana; da venerdì 3 a domenica 5 ottobre 2025.

Date per nulla casuali: il 3 ottobre, infatti, è anche il giorno di uscita di The Life of a Showgirl, il nuovo album in studio della cantante. “Ballare è facoltativo ma altamente consigliato” ha annunciato Taylor nel post in cui invita i fan al cinema.

“The Life of a Showgirl”, il nuovo album di Taylor Swift

Tra le grandi novità della cantante, anche l’uscita di The Life of a Showgirl, il suo nuovo progetto discografico. 12 tracce per un dodicesimo album in studio a cui la cantante ha lavorato durante le tappe europee del suo The Eras Tour.

Un nuovo capitolo dopo The Tortured Poets Department e un unico feat, quello con Sabrina Carpenter.

Ecco la lista completa delle tracce:

The Fate of Ophelia Elizabeth Taylor Opalite Father Figure Eldest Daughter Ruin the Friendship Actually Romantic Wi$h Li$t Wood Cancelled! Honey The Life of a Showgirl con Sabrina Carpenter

Con The Life of a Showgirl finalmente nei negozi e il documentario al cinema, il 3 ottobre si trasforma in una vera e propria festa per tutti i Swifties: musica, cinema e backstage esclusivi si fondono in un’unica celebrazione da non perdere. Tutti pronti a cantare e a ballare, perché Taylor ha deciso di rendere questa giornata indimenticabile.