Taylor Swift è disco d’oro, record in Italia in una sola settimana

Taylor Swift conquista l’Italia: “The Life of a Showgirl” è disco d’oro in una sola settimana, un record che nessuna artista aveva mai raggiunto prima.

IPA Taylor Swift, 10 look che fanno fatto la storia della diva dallo stile inconfondibile

Taylor Swift non smette di riscrivere la storia. Con il suo nuovo album The Life of a Showgirl, uscito il 3 ottobre 2025, la popstar conquista un traguardo che nessuna artista — né italiana né internazionale — aveva mai raggiunto prima: il disco d’oro in una sola settimana. Un primato che consacra ancora una volta la sua forza planetaria e la sua influenza anche in Italia, dove l’album ha registrato il miglior debutto femminile di sempre. E dietro i numeri impressionanti, c’è una storia di creatività, consapevolezza e un’estetica curata nei minimi dettagli, come solo Taylor Swift sa fare.

Taylor Swift regina delle classifiche italiane

The Life of a Showgirl ha debuttato direttamente alla prima posizione delle classifiche FIMI/NIQ, conquistando il vertice tra gli Album, CD, Vinili e persino Musicassette (un formato che Swift ama riportare in auge, con copertine e colori sempre diversi). È il suo miglior debutto di sempre in Italia, ma anche il miglior debutto di un’artista donna, nazionale e internazionale, nel nostro Paese.

Ufficio Stampa Words For You

Il risultato è impressionante: oltre 3,5 milioni di copie vendute nella prima settimana a livello globale e una certificazione d’oro in Italia in tempi record. Ma a sorprendere è anche la coerenza stilistica di un progetto che unisce forza scenica e introspezione, glamour e vulnerabilità — in perfetto stile showgirl.

Ufficio Stampa Words For You

Il singolo The Fate of Ophelia, primo estratto dall’album, ha debuttato al sesto posto nella classifica FIMI/NIQ Singoli, diventando la canzone con il miglior esordio della sua carriera in Italia. Su Spotify ha frantumato ogni record: è il brano più streammato in una sola settimana nella storia della piattaforma e la seconda più alta entrata in radio nel nostro Paese. Il videoclip, diretto da Joseph Kahn, ha superato i 57 milioni di visualizzazioni su YouTube, debuttando in anteprima mondiale all’interno del film-evento The Official Release Party of a Showgirl.

Ufficio Stampa Words For You

The Life of a Showgirl: glamour, identità e una nuova visione del pop

Con dodici tracce e un solo featuring — l’amica e astro nascente Sabrina Carpenter — The Life of a Showgirl è l’album più cinematografico della carriera di Taylor Swift. Ogni canzone è una scena, ogni abito un personaggio.

Sul palco, la cantante ha scelto look ispirati alla vecchia Hollywood ma reinterpretati con modernità: abiti con piume e paillettes, guanti lunghi color cipria, tailleur scintillanti disegnati da Versace e Atelier Versace, che la accompagnano in questo racconto tra femminilità e potere.

Ufficio Stampa Words For You

Il titolo stesso, The Life of a Showgirl, è una dichiarazione d’intenti. Taylor si mette al centro della narrazione come donna, artista e performer. “Era la fine di un’era e lo sapevamo”, ha scritto su Instagram. “Volevamo ricordare ogni momento che ha preceduto il culmine del capitolo più importante delle nostre vite; abbiamo permesso ai registi di catturare questo tour e tutte le storie che lo hanno caratterizzato fino alla sua conclusione”.

Ufficio Stampa Words For You

Dopo The Tortured Poets Department (disco di platino in Italia nel 2024), la popstar firma un progetto che fonde storytelling, estetica e performance. Anche questa volta ha battuto sé stessa: The Life of a Showgirl è l’album con più pre-save della storia di Spotify (oltre 5 milioni), il più streammato nel giorno d’uscita del 2025 su Spotify, Apple Music e Amazon Music, e ha infranto il record di vendita di vinili con 1,2 milioni di copie in sole 24 ore.