Fonte: IPA Taylor Swift e Travis Kelce

In tutto il mondo si parla della storia d’amore tra Taylor Swift e Travis Kelce. Per quanto i fan adorino immedesimarsi nelle storie personali raccontate nelle sue canzoni, infatti, non sognano altro che vederla finalmente felice e appagata.

Il principe azzurro non fa parte del mondo dello spettacolo, bensì di quello sportivo. Si tratta di un celebre giocatore di football americano, che per il mondo swifties era di fatto sconosciuto, o quasi, fino alla grande rivelazione della loro relazione.

Animo sensibile e grande capacità, tutt’altro che scontata, di gestire il gigantesco impatto globale che la sua compagna ha ormai da anni. È molto presente per lei e non cerca le telecamere, che però lo adorano e sono sempre alla ricerca delle sue genuine reazioni. Basti pensare all’ormai celebre cambio di testo a sorpresa: “Karma is the guy on the Chiefs (lui gioca per i Kansas City Chiefs)”, che è una dichiarazione d’amore vera e propria. Ma come è nata questa incredibile storia? Tutti se lo chiedono e, in attesa di un’intervista combinata, ecco le parole di lui.

Taylor Swift e Travis Kelce

Se si parla di Love Story, Taylor Swift non è l’unica esperta. Travis Kelce, scelto per la cover di WSJ Magazine, si è ritrovato a parlare anche del grande amore che sta vivendo, in parte condiviso con il resto del mondo.

Qualcosa che, per quanto incredibile, ha superato anche i livelli di Zendaya e Tom Holland, che fecero sciogliere milioni di fan in lacrime. La superstar dell’NFL, di un anno più grande della sua compagna (34 lui e 33 lei), ha raccontato d’aver tentato di incontrarla durante una tappa dell’Eras Tour, fallendo. Da allora, che dire, la fortuna gli ha sorriso non poco.

Non si è dato per vinto e, grazie anche all’intervento di qualche particolare Cupido, è riuscito ad avere un incontro di persona, che si è poi trasformato in altro. A scoccare frecce con le punte a forma di cuore, in stile Pollon, sono state alcune persone vicine a lei.

“Alcuni sapevano chi fossi e le hanno detto ‘sai chi sta arrivando?’. Hanno giocato a fare Cupido”. Lo ha scoperto in seguito, per bocca di Taylor, che glielo ha confessato di persona tempo dopo: “Mi ha detto esattamente com’erano andate le cose e quanto fosse stato un colpo di fortuna che alla fine lei lo avesse contattato”.

In effetti non tutti quelli che intendono chiacchierare con una superstar mondiale, hanno modo di farlo effettivamente. Qualcuno lo chiamerà destino. Per Travis Kelce, qualcuno dall’interno ha fatto il tifo per lui fin da subito: “Quando è venuta ad Arrowhead, le hanno dato lo spogliatoio grande. I suoi cuginetti facevano foto davanti al mio armadietto”.

Il primo incontro

I due hanno avuto modo di vedersi, finalmente, a New York, ben distanti da un palco e migliaia di fan esagitati. Si erano però già parlati, a distanza: “Ci eravamo sentiti e quindi sapevo che avremmo potuto avere una bella cena e soprattutto una conversazione. Al di là di come sarebbe potuta andare in un ipotetico futuro”.

Per quanto il campione dell’NFL sia una celebrità, di certo non può essere paragonato a Taylor Swift, 12 volte vincitrice ai Grammy Awards. La fama di lui si interrompe al confine degli Stati Uniti. Una notorietà gigantesca, che però la cantante porta ben oltre l’oceano Atlantico.

Ha spiegato come sia la prima volta che frequenta una persona con questo tipo di “aura” intorno: “Non ho mai avuto a che fare con questo tipo di problema (riferimento alla celebrità esplosiva, che lo vede ritratto un po’ ovunque online da mesi). Non sto scappando da tutto ciò. Lei è sotto la lente d’ingrandimento ogni singolo giorno. Ha i paparazzi fuori casa e all’esterno di ogni ristorante che frequenta. Sono lì per ogni volo che prende, mentre lei semplicemente vive e si gode la vita. Se è in grado di gestirla così, è bene che non sia io quello a comportarsi in maniera strana”.

Entrambi sembrano decisamente presi l’uno dall’altra, e viceversa. Un grande amore visto sbocciare in diretta mondiale. Un concetto un po’ spaventoso, quasi alla Truman Show, ma che loro sembrano gestire al meglio. Sono due persone simili, sotto certi aspetti. Ha infatti spiegato come abbiano visioni condivise su famiglia e lavoro. L’ha inoltre definita esilarante e geniale.

E per il futuro? “Tutti sanno che sono un tipo da famiglia. Per lei oggi il suo team è la sua famiglia. I suoi parenti, poi, sono molto impegnati in termini di tour, marketing e non solo. Ha i miei stessi valori. Fa proprio al mio caso”.