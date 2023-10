Fonte: IPA Olivia Wilde

Sappiamo molto bene quanto Taylor Swift sia amata e sostenuta dai suoi fan. In questi giorni più che mai, la cantante è super seguita anche per via della sua nuova romanticissima storia d’amore con il giocatore dei Kansas City Chiefs Travis Kelce: i due sembrano vivere una vera e propria favola d’amore, con Taylor che si diverte con gli amici alle sue partite e lui che le scrive dediche dolcissime. Della loro storia si sta sentendo parlare moltissimo, e non mancano i commenti nemmeno da parte di alcuni colleghi di successo. L’ultima ad aver parlato della loro relazione è Olivia Wilde, che con un commento su X (ex Twitter) ha scatenato l’ira dei fan della cantante. Scopriamo cosa ha detto.

Olivia Wilde e il commento (scottante) su Taylor Swift

Pare proprio che la relazione tra Taylor Swift e Travis Kelce sia sulla bocca di tutti. Anche Olivia Wilde, famosissima attrice per il ruolo in Dr. House ha detto la sua, e lo ha fatto in un modo piuttosto ironico. L’attrice ha condiviso un commento su X (ex Twitter) in cui ha preso in giro Taylor: “Vorrei che Taylor Swift fosse innamorata di uno scienziato del clima“.

Il post non è passato inosservato, e i fan di Taylor e della sua nuova storia d’amore hanno chiaramente commentato prendendo le parti della cantante e dando contro all’attrice, che è stata addirittura etichettata come ipocrita. “Non è uscita con Harry Styles o mi manca qualcosa?” e ancora “Non ricordo che Harry Styles ripristinasse l’ozono quando uscivano insieme”.

Altri utenti hanno invece trovato simpatico il commento della Wilde, commentando in maniera ironica: “L’influenza di Taylor Swift combinata con la passione di uno scienziato del clima per il cambiamento potrebbe avere un impatto potente.” Che il commento di Olivia Wilde fosse un semplice guizzo di ironia o una frecciatina ben assestata verso la nuova storia d’amore della cantante di Cruel Summer, la cosa pare non aver destabilizzato la coppia, che sembra più unita che mai.

In un’intervista, Travis Kelce ha parlato della loro relazione appena nata con parole dolcissime: “Mentre arriva tutta l’attenzione, mi sento come se fossi in cima al mondo. È divertente. Stiamo imparando a gestire i paparazzi che scattano foto da ogni parte, ma allo stesso tempo è comprensibile. Ci sono molte persone che si preoccupano per Taylor e per una buona ragione. Devo solo continuare a vivere, imparare e godermi i momenti. Alla fine, sono sempre stato abbastanza bravo nel non farmi distrare nulla e a rimanere concentrato sui miei obiettivi. Quindi continuerò a farlo.”

La storia d’amore tra Taylor Swift e Travis Kelce

In un periodo di grandi divorzi e rotture dolorose, quella tra Taylor Swift e Travis Kelce è una storia d’amore che ancora riesce a farci battere il cuore. I due stanno insieme da poco, ma la loro relazione pare andare a gonfie vele: ma perché sembrano tutti essere ossessionati da questa storia d’amore? Forse perché, in un momento in cui abbiamo davanti tante storie andate male, ci rendiamo conto che sentir parlare di felicità ci piace proprio tanto e pare proprio che questa relazione stia rendendo Taylor Swift molto felice. Una fonte ha infatti rivelato che la cantante “Sta facendo tutte le cose per cui non ha avuto tempo ultimamente: uscire con i suoi amici e restare fuori fino a tardi. Si sta semplicemente divertendo come non faceva da tanto tempo” e ancora: “Taylor è in un punto della sua vita in cui non è più disposta a trattenersi. Se qualcosa le sembra giusto – come la storia con con Travis – lei si lancia senza esitazione. È molto felice e ama la vita in questo momento”.