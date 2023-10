Taylor Swift e Travis Kelce continuano a far parlare di loro. Dall’inizio della loro relazione, fan e media sono letteralmente ossessionati dalla loro storia d’amore, che continua a far girare la testa ai seguaci più affezionati della bella cantante e non solo. Ora, finalmente, dopo tanti avvistamenti alle partite del giocatore, Taylor Swift e Travis Kelce sono usciti allo scoperto: i due sono stati visti per la prima volta insieme mano nella mano per le strade di New York.

Taylor Swift e Travis Kelce, avvistati insieme più legati che mai

Ne stiamo sentendo parlare ovunque da diverso tempo: Taylor Swift, la cantante più amata degli ultimi tempi, sembra aver finalmente ritrovato l’amore. Pare proprio, infatti, che quella con Travis Kelce, famoso giocatore di football americano dei Kansas City Chiefs, sia una cosa molto seria. Tra una partita allo stadio e un weekend insieme, i due si stanno ritagliando il loro spazio e vivendo una storia d’amore da favola, cercando di non stare troppo sotto i riflettori nonostante la loro coppia stia generando una vera e propria frenesia. Quello che però, fino a questo momento, mancava ai fan, era vederli finalmente insieme in modo ufficiale. L’attesa pare essere finita: i due sono infatti stati avvistati insieme per la prima volta pubblicamente a New York, mano nella mano, prima di apparire a Saturday Night Live in due momenti separati.

Fonte: IPA

Il weekend romantico per il compleanno di Travis Kelce

Un amore da favola quello tra Taylor Swift e Travis Kelce. La loro intesa è sbocciata lo scorso luglio 2023, galeotta la passione musicale del giocatore per la cantante di Cruel Summer. Kelce e il fratello Jason avrebbero parlato della popstar in un podcast, scherzando sul fatto che ad un suo concerto fosse stato impossibile regalarle un braccialetto non il numero del giocatore. Pare che proprio da quel momento i due siano riusciti a conoscersi e legare, stringendo un rapporto che pare proprio essere molto più di un’amicizia. Fino alla serata di SNL, però, non era apparsa nessuna foto insieme che confermasse ufficialmente la loro relazione. Nulla, se non le molte foto della bella cantante allo stadio, tifosa più accanita che mai insieme agli amici di vecchia data Blake Lively e Ryan Rainolds, e qualche intervista in cui Travis Kelce si era fatto scappare qualche parola in più.

Fonte: Getty Images

La storia d’amore tra i due, nonostante sia uno degli argomenti più battuti sui social, sembra comunque voler rimanere coperta da un velo di privacy. Non è un caso che la loro prima apparizione pubblica arrivi molto dopo l’inizio dei rumors sulla loro storia d’amore. Secondo US Weeky, però, la loro relazione sembra andare a gonfie vele: lo scorso 6 ottobre la cantante è partita da Nashville per arrivare a Kansas City e festeggiare il compleanno del giocatore di football. I due hanno trascorso una serata intima: “Una notte in totale relax“. Due giorni dopo la cantante sarebbe poi tornata per concentrarsi sui suoi prossimi impegni lavorativi.