Maria Teresa Ruta rompe il silenzio dopo l’eliminazione dal GF Vip. L’ultima puntata dello show condotto da Alfonso Signorini ha decretato l’uscita di scena della conduttrice. Sconfitta al televoto e accusata da Tommaso Zorzi di aver mentito, la Ruta ha abbandonato la Casa triste e delusa.

Nel corso della diretta con Alfonso Signorini, Maria Teresa si è scontrata con Cristiano Malgioglio che l’ha accusata di aver seguito per mesi una strategia. “Io quando dico qualcosa, lo dico direttamente – ha esordito l’ex gieffino -. La cosa che mi ha fatto stare male, è quella clip con Tommaso in cui dici che volevo mettermi in mostra, sono quarant’anni che mi metto in mostra. Questo non me lo aspettavo da te. Tu sei una grande stratega, i reality hanno bisogno di personaggi come te, tu fai sempre la vittima, perché piangi con niente”.

Parole che hanno ferito Maria Teresa che, probabilmente, non si aspettava di essere eliminata. La Ruta, dopo aver superato indenne tante nomination, ha lasciato la Casa in uno scontro al televoto con Andrea Zenga e Samantha De Grenet. Dopo aver scoperto il verdetto del pubblico si è avviata, in fretta e da sola, verso la porta rossa. Alfonso Signorini ha cercato di fermarla: “Non rende giustizia al tuo percorso in questa casa, andar via senza salutare nessuno – le ha detto -, quindi fermati, anche se capisco quanto tu sia dispiaciuta”. Lei però ha risposto: “Io mi sono voltata ed erano tutti seduti. Mi avete nominato sempre, 22 volte”.

Furiosa la figlia Guenda Goria che ha sempre sostenuto la conduttrice. “Non ho parole, sono arrabbiata nera perché mamma è stata presa di mira da tutti nella Casa e fuori – ha spiegato -. Non è giusto. Mia mamma meritava la finale. Vi siete accaniti contro di lei, era facile accanirsi perché sorride sempre”. A pochissime ore dalla sua eliminazione, Maria Teresa si è sfogata su Instagram. La conduttrice ha pubblicato un lungo messaggio nelle Storie in cui ha scritto: “Sono qui, sto bene, ma ci vorrà un po’ per riprendermi. Sono stata sommersa di messaggi e poi…è arrivato Roberto – ha aggiunto riferendosi al marito. Grazie per tutto questo enorme affetto”. A parlare è stata anche Guenda che in una intervista in radio si è detta dispiaciuta per quanto accaduto alla madre. “Cristiano ha avuto un bel rapporto con mia madre che però ha attaccato senza una ragione – ha detto a RadioRadio -. È come se si fosse fatto portavoce di un messaggio chissà di chi”.