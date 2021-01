Il marito della Ruta sulle foto di Guenda Goria con Nardi: “Si commentano da sole”

editato in: da

Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, madre e figlia come sorelle

Roberto Zappulla, marito di Maria Teresa Ruta, commenta le foto di Guenda Goria con Filippo Nardi. Il dj è stato eliminato dal GF Vip proprio a causa delle frasi volgari e sessiste pronunciate nei confronti della conduttrice. Parole che hanno colpito molto Maria Teresa e a cui la figlia della presentatrice aveva risposto con durezza, chiedendo che Filippo venisse squalificato per questo.

Nardi è stato eliminato dal reality e poco dopo è stato ospite di Live – Non è la D’Urso, protagonista di un confronto con Guenda Goria, in cui ha chiesto scusa alla giovane attrice. Poco dopo sulle pagine di Chi sono state pubblicate alcune foto nelle quali i due sorridono insieme, fra complicità e chiacchiere, perfettamente a loro agio.

Le immagini, come era prevedibile, sono state criticate da molti. A commentarle anche Roberto Zappulla, da anni accanto a Maria Teresa Ruta dopo il divorzio da Amedeo Goria. “Non guardo molto la tv e non seguo i gossip, quindi non so come stanno veramente le cose – ha chiarito a FanPage -. Se dovessi basarmi solo sulle foto che mi hanno mandato, penso che le stesse si commentino da sole”. Ha comunque chiarito di essere in contatto con i figli di Maria Teresa Ruta.

A chiarire la natura delle foto con Filippo Nardi, nello studio di Mattino Cinque, è stata proprio Guenda Goria. “Smentisco la relazione con Filippo Nardi – ha svelato -. Semplicemente noi ci siamo incontrati per la prima volta nello studio televisivo, dopo esserci parlati spesso al telefono. Lui si è molto scusato con me personalmente, dopo le parole che ha detto”. Di fronte alle domande di Federica Panicucci l’attrice aveva spiegato: “Ci siamo visti, siamo andati a prendere un caffè. Assolutamente, una cosa che faceva piacere anche a me, incontrandolo per la prima volta, abbiamo fatto una passeggiata e mi ha proposto un caffè. Io sono una che non tiene rancore e depone l’ascia di guerra, mi sarebbe piaciuto finire in pace con lui, ma continua a bersagliare mia madre”.