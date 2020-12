Guenda Goria difende Maria Teresa Ruta: “Senza parole per come la trattano”

editato in: da

Guenda Goria difende Maria Teresa Ruta e attacca gli altri concorrenti del GF Vip. Negli ultimi giorni la conduttrice ha avuto un vero e proprio crollo emotivo dopo aver litigato con Stefania Orlando, sua amica dentro la Casa, mentre Filippo Nardi e Samantha De Grenet sembrano decisi a dichiararle guerra. “Fanno tutti gli splendidi, poi tutti se ne vanno, si fanno i gruppetti – ha confessato Maria Teresa, sfogandosi con il gruppo -. Chi va di qua, chi va di là, ma nessuno mi invita mai. Mi avete vista che lavavo i piatti e ve ne siete andati […] Non mi chiamate mai, sono sempre io che mi aggiungo a voi”.

Filippo Nardi ha quindi replicato ironico: “Io a breve vado in bagno, vuoi venire con me?”. Parole che hanno ferito ulteriormente Maria Teresa: “Siete andati via in tre, mi avete visto che stavo lavando”, ha detto e poco dopo è andata a sfogarsi in camera con Tommaso Zorzi. “Mi sento sola, tutto qua. Amata e sola. Lo sai che sono una difficile io”, ha spiegato all’influencer. La tristezza della Ruta non è sfuggita a sua figlia Guenda Goria che l’ha difesa su Twitter, manifestando tutta la sua amarezza. “Sono senza parole per come stanno trattando mia madre – ha scritto -. È una donna di cuore che si prodiga sempre per tutti. Merita carezze e sostegno. Forza mamma! Spero ti arrivi il mio abbraccio che viene dal cuore”.

L’ultima puntata del GF Vip d’altronde non è stata affatto semplice per Maria Teresa che poco dopo è entrata in crisi. A destabilizzarla è stata la lite con l’amica Stefania Orlando che si è sentita tradita dopo aver visto in puntata delle clip in cui parlava di lei. A rendere la situazione ancora più difficile la scelta di Tommaso Zorzi di nominare la Orlando. Un vero e proprio “tradimento”, come l’ha definito lei. Maria Teresa ha ipotizzato che ha suggerire la nomination a Tommaso sia stato proprio Filippo Nardi, ma questo ha fatto arrabbiare ancora di più la Orlando. “Avevo dei legami creati dall’inizio, mai raffreddati – ha spiegato la showgirl proprio a dj -. Mai, fino a ieri sera. Ho subito due tradimenti, parola forse troppo forte, da Tommaso e Maria Teresa, due punti di riferimenti. Una me la trovo in una clip che si lamenta di me, Tommaso mi nomina. Io Tommaso non lo nominerei se mi legasse in giardino sotto la pioggia. Gli elementi nuovi destabilizzano e uno dovrebbe essere ancora più unito. Invece di unirci e rassicurarci… Io mi sono sentita tradita. Stamattina mi ha visto delusa e invece di aiutarmi mi ha detto che eri stato tu a influenzare Tommaso. Poi lo ha negato”.