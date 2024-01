Guenda Goria incinta dopo la malattia: “Per i medici era impossibile”

Cicogna in volo per Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. A sorpresa l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha annunciato a La volta buona, il programma di Caterina Balivo in onda ogni pomeriggio su Rai1, di aspettare un bebè dal fidanzato Mirko Gancitano. Un vero miracolo per la cantante e attrice, che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con l’endometriosi e una gravidanza extrauterina. Per i medici era praticamente impossibile una gravidanza, se non con l’aiuto della fecondazione assistita. E invece la Goria è rimasta incinta. Attualmente è al terzo mese di gravidanza: il parto è dunque previsto per la prossima estate. Prima però convolerà a nozze: dirà sì al suo Mirko il 16 maggio in Sicilia, terra natale di Gancitano.

Guenda Goria è incinta: aspetta un figlio da Mirko Gancitano

Visibilmente commossa Guenda Goria ha svelato a La volta buona di aspettare un bambino da Mirko Gancitano, il videomaker conosciuto nel 2021 durante una vacanza a Sharm el Sheik, in Egitto. Da tempo l’ex gieffina lotta contro l’endometriosi e un anno fa ha dovuto fare i conti anche con una gravidanza extrauterina. “Me la sono vista davvero brutta, è stato traumatico” – ha raccontato – “All’improvviso ho realizzato di essere incinta e subito dopo di aver perso la gravidanza. Psicologicamente è stato un cortocircuito”. L’esperienza di Guenda è stata decisamente drammatica: dopo aver tentato una terapia farmacologica, si è precipitata nuovamente in ospedale con una grave emorragia e i medici hanno dovuto operarla per via di una tuba completamente compromessa.

Dopo quell’intervento i dottori avevano detto a Guenda che non avrebbe potuto fare figli in maniera naturale, come rivelato dalla Goria sui social network: “Cari amici, è tanto che non vi scrivo di me e della mia salute. Purtroppo, secondo l’ultima analisi che ho fatto, non potrò avere figli naturalmente. Vi confesso che sono stata molto giù. Pare che l’unica tuba che ho non funzioni bene. Dovrei cominciare un percorso di fecondazione assistita ma ho paura”. Invece, come spesso accade, la vita ha riservato una dolcissima sorpresa alla 35enne, che ha voluto incoraggiare in tv tutte le altre donne che vivono una situazione simile alla sua.

“Ci tengo a dare un messaggio di speranza a tutte le donne che come me hanno difficoltà. È successo che nel mese di ottobre ci siamo incontrati una volta io e Mirko, mi avevano detto che io non potevo avere figli se non con la fecondazione assistita. È invece è capitato. Sarà la fede, sarà forse fare delle buone azioni nella vita. I miracoli succedono. Spero che tante donne come me possano continuare a crederci e a provarci”, ha dichiarato emozionata Guenda Goria.

Guenda Goria sposa Mirko Gancitano: la data di matrimonio

Sempre a La volta buona Guenda Goria ha fatto sapere che il prossimo 16 maggio convolerà a nozze con Mirko Gancitano, con il quale vive una splendida storia d’amore da circa tre anni. Il matrimonio verrà celebrato in Sicilia, terra natale di Gancitano, che in passato ha partecipato a La pupa e il secchione di Barbara D’Urso. Guenda dirà sì col pancione: una doppia emozione per la Goria. All’evento sono attesi oltre trecento invitati.