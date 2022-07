Guenda Goria: “Riproveremo ad avere un bambino”. Ma salta il matrimonio con Mirko

Non è facile affrontare certi argomenti pubblicamente, ma Guenda Goria lo ha fatto senza esitare: prima la sua lotta contro l’endometriosi, poi la corsa in ospedale con dolori lancinanti, per scoprire di avere in corso una gravidanza extrauterina. Ciò che le è successo nelle ultime settimane l’ha segnata profondamente, eppure non è disposta ad arrendersi. Il suo desiderio di maternità va ben oltre ogni sofferenza (fisica e psicologica) che ha già affrontato e che mai potrà affrontare ancora. Però adesso ha bisogno di un po’ di tempo per riprendersi, ed è per questo che le sue nozze con Mirko Gancitano sono a rischio.

Guenda Goria, il desiderio di maternità

Non aveva mai pensato ad un figlio, ma da quando Mirko è entrato nella sua vita qualcosa è cambiato: Guenda Goria si è riscoperta come donna, e all’improvviso il suo istinto materno si è fatto irresistibile. Certo, di ostacoli lungo il suo cammino ne ha incontrati diversi. Essendo affetta da endometriosi, era consapevole che per lei riuscire a rimanere incinta sarebbe stato difficile. Forse è proprio per questo che non si aspettava minimamente di avere in corso una gravidanza extrauterina, quando qualche giorno fa è corsa al pronto soccorso con dei dolori lancinanti.

“Me la sono vista davvero brutta, è stato traumatico” – ha affermato Guenda in un’intervista rilasciata a Fanpage – “All’improvviso ho realizzato di essere incinta e subito dopo di aver perso la gravidanza. Psicologicamente è stato un cortocircuito”. Purtroppo, la sua esperienza è stata delle più brutte: dopo aver tentato una terapia farmacologica, si è precipitata nuovamente in ospedale con una grave emorragia e i medici hanno dovuto operarla, avendo ormai una tuba completamente compromessa.

“Secondo i medici la possibilità di restare incinta c’è, dunque sicuramente ci riproveremo” – ha ammesso l’ex gieffina, rivelando di aver voglia di affrontare questa lunga corsa ad ostacoli per raggiungere il suo sogno, quello di stringere un figlio tra le sue braccia. “Non ho perso il desiderio di diventare mamma, ma per un po’ staro tranquilla e a riposo”. Anche Mirko ha sofferto moltissimo per quanto accaduto, forse persino più di Guenda: “Ora ha molta paura a partire per lavoro e lasciarmi sola, perché quando sono stata male non c’era”.

Guenda Goria, saltano le nozze con Mirko

Guenda e Mirko hanno iniziato a frequentarsi appena un anno e mezzo fa, ma il loro amore si è dimostrato sin da subito solidissimo ed entrambi hanno deciso di saltare le tappe. Già da qualche mese parlano di matrimonio, e il loro desiderio era quello di sposarsi in autunno, dopo il sì pronunciato in spiaggia lo scorso inverno. Dopo quanto accaduto, tuttavia, la figlia di Maria Teresa Ruta sta pensando di rallentare un po’. “Ne stiamo parlando proprio in questi giorni” – ha rivelato, a proposito delle nozze – “Mirko vorrebbe accelerare, ma io preferirei aspettare la prossima primavera, considerando che quest’estate dovrò stare completamente a riposo. È più probabile che ci prenderemo un altro po’ di tempo”.

Inoltre, Guenda ha parlato della sua decisione di raccontare questa tormentata esperienza sui social, una scelta che è stata molto criticata dagli hater. “Alcuni non lo condividono, ma voglio dire, perché mostrarsi al pronto soccorso no e invece in bikini sì? Se lo faccio è per un’utilità sociale. Se avessi conosciuto una storia simile di gravidanza extrauterina ad esempio forse avrei riflettuto prima sui sintomi che avevo”. Con coraggio, dunque, continua quella battaglia che aveva già intrapreso quando, dal letto di ospedale dove era ricoverata per endometriosi, aveva deciso di condividere pubblicamente la sua storia.