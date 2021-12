Guenda Goria si sposa: il favoloso Sì sulla spiaggia di Santo Domingo

Guenda Goria felice con Mirko: le prime foto su Instagram sono un inno all’amore

Fiori d’arancio in vista per Guenda Goria: la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo ha approfittato di una vacanza a Santo Domingo per un matrimonio romanticissimo sulla spiaggia in riva al mare. O meglio, si tratta di “un primo assaggio di nozze”, come lei stessa lo ha definito.

Guenda Goria, il Sì a Santo Domingo

Guenda Goria e Mirko Gancitano si sono promessi amore eterno, in attesa di ufficializzare il matrimonio tra un anno esatto, sulla spiaggia di Santo Domingo. È stato il fidanzato a organizzare tutto all’insaputa di Guenda: una sorpresa romanticissima che l’ha lasciata senza parole, condivisa su Instagram con le parole: “Il nostro S. Natale inizia da qui”.

Ai Caraibi era previsto un party per il suo compleanno, con gli amici più cari e mamma Maria Teresa, che si è trasformato in molto di più: i due infatti si sono scambiati le loro promesse, entrambi in bianco, sulla spiaggia a piedi nudi in riva al mare. Un vero e proprio rito, che sebbene non abbia valore legale in Italia, sarà presto ufficializzato anche qui.

Nel frattempo la sorpresa di Mirko l’ha lasciata senza fiato, come ha raccontato lei stessa al settimanale Chi: “Io non sapevo niente. Un giorno mi ha portato in spiaggia, mi ha fatto trovare i vestiti bianchi e mentre partiva la nostra canzone, Dal verde di Calcutta mi ha sussurrato “Fidati di me” e…”.

Sembra che sia già tutto pronto, tanto che Guenda Goria sta organizzando una doppia cerimonia per il vero matrimonio in Italia: “Credo ci sposeremo il prossimo Natale. Faremo due cerimonie: una a Luino, sul lago Maggiore, dove c’è il castello Ruta di mia madre, e una a Mazara del Vallo dove è nato Mirko”.

E dopo il favoloso sì, Guenda sogna già una figlia: “Si chiamerà Carla, come mia nonna che non c’è più”.

Guenda Goria e Mirko, la loro storia d’amore

Guenda Goria e Mirko Gancitano si sono conosciuti a Sharm El Sheik: lei si trovava lì per una vacanza, mentre lui era lì per lavoro. Per entrambi è stato un colpo di fulmine e una volta tornati in Italia non si sono più lasciati: a scoprire la loro relazione era stato il settimanale Chi, che li aveva paparazzati insieme.

Loro sono usciti allo scoperto ad aprile di quest’anno, quando hanno annunciato la loro storia d’amore sui social. La ragazza, infatti, aveva pubblicato una loro foto su Instagram scrivendo: “Un mese fa ti scrissi così: Quando e se sarà il momento metterò questa come nostra prima foto. Sporchi, zingarati, semplici proprio come ci siamo conosciuti, con semplicità e dolcezza. Non ci siamo cercati o forse è la luna che ci ha fatto incontrare”.

Anche se non è passato nemmeno un anno da quando è sbocciato il loro amore, i due hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra e convolare a nozze: Mirko era entrato nella casa del GF Vip per chiedere al padre di Guenda, Amedeo Goria la mano della figlia.