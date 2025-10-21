La Volta Buona, pagelle del 21 ottobre: la madre di Carlo Acutis commuove Caterina Balivo (9), polemiche sulla D’Urso (7)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Caterina Balivo torna su Rai Uno con una nuova puntata de La Volta Buona, fra ospiti importanti, argomenti d’attualità e discussioni. Ospiti in studio Valerio Scanu, Guenda Goria, Juliana Moreira e Laura Efrikian per parlare di chirurgia estetica e non solo. Un tema che, con la consueta bravura, la conduttrice ha saputo affrontare con il giusto tono, fra gossip e messaggi importanti per i giovani che, sempre più spesso, si lasciano influenzare da ciò che vedono sui social.

Valerio Scanu fra chirurgia e amore. Voto: 7

L’ex cantante di Amici non ha mai nascosto di essersi sottoposto a degli interventi di chirurgia estetica e, ospite del salotto di Caterina Balivo, ha parlato della sua esperienza. Già qualche anno fa Valerio Scanu aveva svelato di aver fatto una liposuzione quando aveva solamente 19 anni. L’intervento però non solo non era andato bene, ma gli aveva lasciato anche pesanti segni in tutto il corpo, fra lividi e gonfiori.

“La cosa è stata presa un po’ alla leggera – ha raccontato Scanu – la liposuzione è un intervento importante, mentre avevano fatto passare l’idea che sarei andato lì e sarebbe stato tutto facile. Quando mi sono svegliato, nel post operatorio, ero pieno di lividi e gonfio. Non è normale questa cosa, perché quando mi sono rioperato non ho avuto lividi”.

Scanu ha poi parlato del legame con il marito Luigi Calcara che qualche tempo fa si era opposto ad un suo intervento estetico per ridurre i fianchi. “Lui è contro queste cose”, ha svelato.

Guenda Goria e la malattia del figlio Noah. Voto 8.

Particolarmente delicato l’intervento di Guenda Goria che, con coraggio e senza mai perdere il sorriso, ha parlato della malattia del figlio Noah. Il piccolo, nato dall’amore per Mirko Ganciano, è infatti stato operato a causa della craniostenosi, una malformazione congenita del cranio provocata da una chiusura precoce delle suture del cranio che impedisce la crescita dell’encefalo. A causa di questa patologia, a soli tre mesi di vita, il piccolo è stato sottoposto ad una delicata operazione.

“È stato un momento durissimo – aveva raccontato qualche tempo fa Guenda a Verissimo, svelando per la prima volta il problema di salute del figlio -. Il giorno dell’operazione ho portato Noah in sala operatoria. Non mi dimenticherò mai il suo sguardo quando gli hanno messo la mascherina. Ho pregato molto. La primaria di neurochirurgia ci ha detto che l’intervento era andato bene”.

A La Volta Buona, con una delicatezza e una dolcezza uniche, Guenda Goria ha parlato di quell’esperienza. “I medici sono degli angeli”, ha detto. Un esempio di forza e di positività rari da vedere, ma soprattutto un’eleganza e un’educazione che non passano inosservate.

Il ricordo di Eleonora Giorgi. Voto 9.

Non solo argomenti leggeri, Caterina Balivo sa portare nel suo salotto anche temi importanti, come il ricordo di Eleonora Giorgi. La conduttrice ha infatti parlato del compleanno dell’attrice, scomparsa poco tempo fa dopo una lunga battaglia con il tumore. Una data ricordata dal figlio Paolo Ciavarro che ha dedicato alla sua amata mamma un lungo post su Instagram. Il conduttore ha infatti pubblicato una foto del passato che lo ritrae sorridente insieme alla madre, scrivendo: “Vivi e sorridi dentro al mio cuore straziato che lentamente si allieta a ogni tuo ricordo. Auguri mamma ti amo”.

Flora Canto travolge tutti con la sua simpatia. Voto 8.

Travolgente, divertentissima con le sue gag e Flora Canto ha portato un’ondata di risate nello studio de La Volta Buona. La comica e attrice è arrivata nello show per presentare il suo nuovo spettacolo teatrale, ma non sono mancati siparietti simpatici con Caterina Balivo, battute e momenti comici che hanno alleggerito l’atmosfera, rendendo ancora più piacevole la puntata. L’ex tronista di Uomini e Donne ne ha fatta di strada e oggi è una comica affermata, dotata di fine ironia e battuta pronta.

La polemica su Barbara D’Urso. Voto: 6.

Si torna a parlare anche di Barbara D’Urso e della polemica nata a Ballando con le Stelle riguardo il comportamento della conduttrice. Alcuni membri della giuria infatti sono convinti che la D’Urso sia arrivata nella trasmissione con lo scopo di recitare un ruolo, puntando più a vincere la gara che a farsi conoscere dal pubblico. Affermazioni che hanno scatenato, anche durante le puntate, la reazione di Barbara. A difenderla il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali, che ha spiegato: “Lei è davvero così. In più è arrivata in un programma come concorrente, non vedo perché dovrebbe essere costretta a raccontare vicende private se non vuole”.

La pensa diversamente Guillermo Mariotto che proprio a La Volta Buona aveva detto: “Non ci siamo. È tutto recitato, una grande recita. La sto rivalutando più come attrice che come conduttrice. La recita di ‘Santa Barbara’, io cono così perfetta. Per carità”

Il coraggio e la forza di Antonia Salzano, mamma di Carlo Acutis. Voto: 9.

Impossibile non commuoversi di fronte all’intervista rilasciata da Antonia Salzano, mamma di Carlo Acutis, che nel salotto di Caterina Balivo ha raccontato la storia del giovane morto a soli 15 anni a causa di una leucemia fulminante. “Mio figlio vedeva la morte come il passaggio alla vera vita, fin da piccolo diceva che sarebbe morto con una emorragia – ha rivelato -. Per lui era l’incontro con Gesù, non temeva la morte ma solo il peccato. Cosa vuol dire essere la mamma di un santo? Di certo è una responsabilità, ho vissuto la santità nel quotidiano”.

Il racconto della signora Antonia, che ha parlato della beatificazione del figlio, ha toccato molto tutti i presenti nello studio. Ma è stata la domanda di Caterina Balivo a provocare forti emozioni. La conduttrice infatti ha chiesto: “Tutte noi mamme vorremmo il meglio per i nostri figli, e li immaginiamo grandi. Carlo non c’è più, è vero che oggi è santo, ma quante volte pensando a lui l’avresti voluto con te?”.

La mamma di Carlo ha risposto: “Il Signore mi aveva preparato a questo distacco, ho iniziato il mio percorso di conversione nel ‘95; quando Carlo è andato via ero pronta, ho accettato come volontà di Dio che vuole sempre il bene. Tutto ciò che ci capita è sempre per qualcosa di migliore”.