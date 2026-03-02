Top e flop della nuova puntata de La Volta Buona, come sempre guidata da Caterina Balivo e tutta incentrata sulla finale del Festival di Sanremo 2026

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Caterina Balivo

Il Festival di Sanremo continua ad animare il salotto de La Volta Buona. Come ogni anno Caterina Balivo racconta segreti e retroscena dopo la finale della kermesse musicale. Quest’anno vinta da Sal Da Vinci, che nei giorni scorsi è stato più volte ospite della conduttrice Rai. Sempre con grande umiltà, come sottolineato dalla padrona di casa che ne ricorda la lunga gavetta e il successo nazional popolare arrivato solo dopo i cinquant’anni.

Scanu e la confessione su Sal Da Vinci. Voto 8

E a proposito di Sal Da Vinci, a La Volta Buona riceve applausi meritati non solo per la vittoria della sua canzone Per sempre sì, ma soprattutto per la carriera.

Valerio Scanu lo celebra con entusiasmo: “Più che la vittoria della canzone, è stata la vittoria della carriera di Sal. Ha fatto tanti brani bellissimi, anche più di quelli noti al grande pubblico. È un grande cantante”. Le parole del collega sardo sottolineano il talento e la dedizione dell’artista napoletano, capace di brillare anche alle due di notte, senza mai perdere intensità e stile.

Scanu regala una confessione sincera e appassionata, ricordando i primi passi della sua carriera e l’ammirazione per Da Vinci: “Io lo seguo da quando facevo pianobar, cercavo anche di fare quelle variazioni che lui faceva. Un artista con la A maiuscola”.

Un gesto di stima autentico, che evidenzia come il talento non passi solo dalle vittorie, ma dalla coerenza e dalla passione di una carriera costruita nel tempo.

Caterina Balivo mette in riga Magalli. Voto 10

Grande rispetto per la carriera di Giancarlo Magalli, autentico pilastro della televisione italiana, ma a volte i suoi commenti pungenti scivolano nel fastidioso. Prova a fare il simpatico prendendo in giro Caterina Balivo, ma lei lo rimette subito in riga con eleganza.

“Ma tanto che ne capisce la Balivo”, dice Magalli quando Valerio Scanu prova a spiegare alcuni tecnicismi musicali. “Non ne capisco ma voglio imparare”, replica Cate. Semplicemente perfetta e di classe. La padrona di casa conquista applausi a mani basse, mentre il suo ospite perde punti per arroganza e battute fuori luogo.

Magalli non si trattiene nemmeno sul look di Stefano De Martino alla serata finale di Sanremo, criticando la giacca in stile coreano e le amicizie dell’ex marito di Belen Rodriguez: “Farà un Festival bellissimo se non si porta appresso qualche scimmietta. Sanremo è un palco importante”.

Chi siano le “scimmiette” resta un mistero, ma se il riferimento va a Herbert Ballerina, Francesco Paolantoni o Biagio Izzo, beh…l’Ariston ha visto decisamente di peggio.

Stefano De Martino, l’appello di Ivana Mrazova. Voto 7

E a proposito di Stefano De Martino, a La Volta Buona arriva anche un appello speciale per il prossimo Festival di Sanremo. Ivana Mrazova si candida come valletta della kermesse musicale. Di nuovo.

“Saluto De Martino, adesso inizio a seguirlo sui social. Se vuole sono qui per Sanremo”, scherza la modella, che vorrebbe tornare sul palco dell’Ariston per rifarsi dell’esperienza non proprio perfetta del 2012, quando era al fianco di Gianni Morandi e Rocco Papaleo.

All’epoca era arrivata da poco in Italia e non aveva ancora ben compreso la portata del Festival nel nostro Paese. Tanto che dopo quell’esperienza ha rifiutato molte proposte lavorative – tra cui Ballando con le Stelle – di cui si è pentita. Certo, poi è arrivato il Grande Fratello Vip – Ivana è stata una delle concorrenti della seconda storica edizione – ma l’amarezza per qualcosa di non colto resta.

E chissà che De Martino non prenda in considerazione il suo messaggio…intanto Ivana conquista punti extra per simpatia, leggerezza e il desiderio di tornare a brillare in uno show importante.

La famiglia allargata di Gianni Morandi. Voto 8

A La Volta Buona c’è tra gli ospiti Laura Efrikian ed è dunque impossibile non commentare la sorpresa di Gianni Morandi a Sanremo 2026 insieme al figlio Tredici Pietro.

“L’ho trovato un papà meraviglioso. È stato davvero bellissimo, commovente. Ho trovato Pietro bravissimo, non avrebbe avuto bisogno di avere una spalla, poi ce l’ha avuta e sono stati bravissimi”, afferma l’ex attrice.

“Siete proprio una bella famiglia allargata“, replica Caterina Balivo, sottolineando la complicità e il rispetto che li lega nonostante la separazione. Un bellissimo momento di televisione. Una testimonianza, quella di Laura, che aggiunge profondità al momento, sottolineando quanto la famiglia, anche allargata, resti unita e rispettosa nonostante i cambiamenti della vita.

Gianni Morandi e Laura Efrikian sono stati una coppia per oltre 20 anni: si sono sposati in segreto nel 1966 e hanno avuto tre figli: Serena (scomparsa prematuramente), Marianna e Marco. Hanno poi divorziato nel 1979. Anna Dan è l’attuale moglie del cantante, al suo fianco dal 1994 e madre del figlio Pietro, nato nel 1997.