Gianni Morandi a sorpresa sul palco di Sanremo 2026 per Vita con Tredici Pietro

Getty Images Gianni Morandi e Tredici Pietro a Sanremo 2026

Per chi ha ancora Lucio Dalla negli occhi, e nelle orecchie, non avrebbe potuto esserci regalo migliore. Tredici Pietro ha portato sul palco di Sanremo 2026 Vita, brano storico del cantautore bolognese portato al successo insieme a suo padre – Gianni Morandi – e che non sapevamo potesse prevedere una sorpresa così. Nessuno aveva parlato del suo arrivo all’Ariston e vederlo lì, a cantare col suo ragazzo, è un’emozione che ricorderemo per molto tempo.

Gianni Morandi supporta Tredici Pietro in Vita

In questi primi anni di carriera di suo figlio Pietro, Tredici Pietro, Gianni Morandi è rimasto in disparte perché facesse il suo percorso. Sapere che avrebbe cantato Vita ha fatto però drizzare le orecchie di tutti, che forse un po’ speravano che la sorpresa ci sarebbe stata. Impossibile non emozionarsi: Vita è un brano che è scritto per la sua voce e per quella di Lucio Dalla, col quale l’ha cantato per moltissimo tempo e che ancora oggi ci ricorda quale grande amicizia li legasse.

Sul palco di Sanremo 2026 abbiamo ascoltato una nuova versione, più adatta alla voce del giovane rapper che l’estate scorsa si è imposto con il brano Che gusto c’è con Fabri Fibra, ma che non ha tradito la natura originale del brano scritto (anche, tra gli altri), da Mogol. Per la prima volta in due sul palco, finalmente, si sono guardati e si sono studiati ma Gianni Morandi è talmente grande che non si può non osservare solo lui e la storia che ha già scritto nella nostra musica.

Eppure, com’è nella sua natura, si è messo al servizio della musica. Tredici Pietro oggi non era suo figlio, sul palco, ma un artista da supportare durante la serata della cover che non poteva sperare in un arrivo migliore. “Quando entra il papà?”, ha detto qualcuno dal divano, ed eccolo lì. Solo qualche anno fa, della manifestazione è stato anche il co-conduttore insieme ad Amadeus e su questo palco è di casa da molto tempo. E, in questi anni, è pure tornato in gara con un brano scritto da Jovanotti.

Tredici Pietro porta in gara Uomo che cade

Tredici Pietro è il figlio minore di Gianni Morandi e della sua seconda moglie Anna Dan. Sembra ieri che li vedevamo divertirsi insieme, papà e bambino. Entrambi con quegli occhioni azzurri che solo a guardarli ti ci perdi, ma il tempo si sa che è un usuraio. Ti prende tutto e non torna indietro, chiede il conto troppo salato e ti catapulta sul palco di Sanremo con le mani che ancora ti sudano, tremano, diventano rosse rosse e grandi come quelle del tuo papà.

È infatti con un problema tecnico che si è aperto il primo Sanremo di questo giovane artista che però non si è perso d’animo, perché sa bene che dagli errori si impara proprio tutto. E così è ripartito, per il debutto più importante della sua carriera: ha cantato e si è emozionato. Stasera, poi, con Gianni, è stata magia: una serata che ricorderà per sempre. E forse anche noi.