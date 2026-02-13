Sanremo 2026, Sal Da Vinci canta Per sempre sì. Testo e di cosa parla la canzone

Per Sal Da Vinci il ritorno a "Sanremo 2026" ha il sapore di una promessa e passa da "Per sempre sì". Il testo della canzone

IPA Sal Da Vinci, la canzone di "Sanremo 2026" è "Per sempre sì"

Sal Da Vinci ha attraversato generazioni, palchi, matrimoni, radio, piazze, feste di paese e teatri, portando avanti un modo di cantare passionale, riconoscibile, profondamente legato alla tradizione napoletana ma in grado di parlare a tutti.

A Sanremo ci era già stato nel 2009, giovane, emozionato, ancora in fase di scoperta. Oggi ci torna con un’altra consapevolezza e con un bagaglio emotivo più pieno, pronto a rimettersi in gioco sul palco dell’Ariston.

Lo fa con Per sempre sì, un titolo che suona come una promessa e che porta con sé tutto il romanticismo, l’intensità e la teatralità emotiva che da sempre fanno parte del suo modo di cantare.

Sal Da Vinci, cosa canta al “Festival di Sanremo 2026”

Per sempre sì arriva a Sanremo come una canzone che profuma di promessa, di rito: è un racconto sul legame, sulle attese, sulle fragilità che accompagnano due persone quando decidono di camminare insieme.

Sal Da Vinci lo dice chiaramente: “Celebra la più grande promessa che uno possa fare nella vita: quel sì che unisce per sempre due anime. Non è sempre facile il percorso tra due persone che normalmente appartengono a famiglie diverse. C’è una magia che unisce delle anime per fare un percorso importante, duraturo. O almeno è quello che uno spera nella vita”.

Dentro questa canzone c’è quindi l’idea di un amore come scelta quotidiana: una promessa fatta di compromessi, di emozione e di crescita condivisa.

La decisione di portarla all’Ariston nasce da un momento preciso del suo percorso personale e artistico: “Ho deciso di portare questa canzone a Sanremo perché mi sembrava, in questo momento del mio viaggio, quella più giusta. È ciò che in questo momento della vita mi rappresenta di più”.

Il ritorno a Sanremo, dopo il 2009, ha un sapore diverso. Allora era la prima volta, oggi è un’altra fase della vita e della carriera, con un mix di emozioni più complesso: “Nel 2009 ero più giovane, la prima esperienza la porto nel cuore ma non avevo ancora preso le misure. La differenza è che quest’anno mi è salito un misto di adrenalina e ansia che va combattuto. C’è entusiasmo: questa partecipazione mi ha sorpreso particolarmente”.

Sal Da Vinci, il testo di “Per sempre sì”

In aggiornamento: testo disponibile a partire dal giorno di pubblicazione ufficiale