Il vincitore di Sanremo 2026 non ha intenzione di fermarsi: nuovo album annunciato prima dell'Eurovision e del tour

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IPA Sal Da Vinci ha annunciato un nuovo disco: data d'uscita

Si può dire che la carriera di Sal Da Vinci abbia conosciuto un prima e un dopo il trionfo al Festival di Sanremo. Non era di certo uno sconosciuto prima, anzi. Parliamo di un artista dalla lunga carriera e con più di una hit su scala nazionale.

Il grado d’interesse registrato nei suoi confronti quest’anno, però, non ha precedenti. In tantissimi fanno il tifo per lui, anche al di fuori della Campania. Al netto delle varie polemiche, che post Ariston compaiono sempre in varie forme, è innegabile che ogni suo passo sia un trionfo. E ora ha anche annunciato il suo nuovo album, poco prima dell’inizio dell’Eurovision.

Per sempre sì, nuovo album

Su Spotify il suo successo è indiscutibile, anche se il brano vincitore di Sanremo 2026 si è fatto un po’ desiderare in radio. In molti hanno infatti lamentato una certa diffidenza nel trasmettere Sal Da Vinci “a ripetizione”, come accaduto per altri artisti.

Il pubblico però si è espresso online e l’artista napoletano ha saputo massimizzare l’attenzione attuale in vista dell’Eurovision. Ha infatti annunciato il suo nuovo album, Per sempre sì. La data d’uscita è fissata per il 29 maggio, giorno in cui tutti i suoi fan potranno scoprire il progetto narrativo ideato in studio.

Con la hit Per sempre sì ad aprire la strada, Sal mira a raccontare in questo disco tutte le sfaccettature dell’amore, mostrandolo nelle sue forme quotidiane e spesso imperfette. Ha scelto di affrontare svariate relazioni, cantando di dinamiche familiari, frammenti di vita vissuta e, ovviamente, anche rapporti sentimentali. Il tutto filtrato dal suo sguardo perdonale e diretto, senza dimenticare una certa ritmicità in grado di consegnare il disco alle classifiche italiane di metà 2026.

Sal Da Vinci tra Napoli ed Eurovision

Sal Da Vinci è atteso da una sfida decisamente intrigante, che sui social ha già vinto. Svariate le interviste virali, per non parlare poi del trend che trasforma i suoi brani iconici in hit giapponesi. Parlando però esclusivamente dell’Eurovision, la full immersion avrà inizio il 12 maggio, per poi terminare il 16 maggio.

In moltissimi fanno il tifo per lui, in Italia e all’estero. È già divenuto un beniamino e la sua coreografia si trasformerà ben presto in un trend TikTok. È inoltre atteso anche da una tripletta nella sua Napoli.

Ha infatti annunciato tre concerti consecutivi all’Arena Flegrea della Mostra d’Oltremare il 25, 26 e 27 settembre. Dopo tanto successo, è pronto dunque a ricevere l’abbraccio della sua gente. In estate, però, si concederà a tutti, da nord a sud, con anche qualche tappa al di fuori dei confini italiani. In autunno, poi, spazio ai teatri, anche stavolta in tutt’Italia. Insomma, una guida pratica sul come rinascere a 57 anni. Insomma, una guida su come rinascere a 57 anni.