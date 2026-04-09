Sal Da Vinci all’Eurovision 2026 resta il favorito: le sue prime parole

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Ansa Sal Da Vinci

Il sipario sul Festival di Sanremo è calato da poco più di un mese con il trionfo di Sal Da Vinci, ma per l’artista partenopeo la vera sfida internazionale è solo all’inizio. Con la vittoria all’Ariston, il cantante ha ottenuto il pass per rappresentare l’Italia nella 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest, che quest’anno trasformerà la Wiener Stadthalle di Vienna nel tempio della musica europea dal 12 al 16 maggio 2026.

I pronostici della vigilia e i dati delle piattaforme di streaming non lasciano spazio a dubbi. Sal Da Vinci è attualmente il grande favorito. Il suo brano, Per sempre sì, sta scalando le classifiche mondiali, risultando la traccia più ascoltata su Spotify tra tutte quelle in competizione.

Sal Da Vinci, il tour europeo e l’onore della bandiera

In queste settimane frenetiche, Sal Da Vinci ha iniziato a respirare l’atmosfera dell’evento attraverso i “pre-party” itineranti. Dopo le tappe di Oslo e Amsterdam, il percorso di avvicinamento si concluderà domenica 19 aprile con l’atteso London Eurovision Party. È in queste occasioni che l’artista ha espresso le sue prime sensazioni su questa nuova avventura.

“Portare l’Italia all’Eurovision è per me un grande onore e una responsabilità che accolgo con profondo rispetto”, ha dichiarato Sal Da Vinci. “Nella mia carriera ho calcato molti palchi, ma condividere la nostra tradizione musicale davanti al mondo intero regala una sensazione unica. La nostra musica è fatta di sentimenti che parlano al cuore: salirò su quel palco per raccontare ciò che la canzone italiana sa fare meglio, trasformando la verità in una melodia che diventa di tutti”.

Il running order, l’Italia protagonista nella prima semifinale

Una delle novità introdotte negli ultimi anni riguarda la partecipazione dei “Big 5” (Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito) e del Paese ospitante, l’Austria. Pur essendo già qualificati per la finalissima di sabato, questi artisti si esibiranno dal vivo anche durante le semifinali per farsi conoscere meglio dal pubblico.

Sal Da Vinci scenderà in campo nella prima semifinale di martedì 12 maggio, posizionandosi in una fascia strategica tra l’esibizione della Georgia e quella della Finlandia. Proprio i rappresentanti finlandesi, Linda Lampenius e Pete Parkkonen, sono indicati insieme all’italiano come i principali contendenti per il titolo. Da segnalare anche la partecipazione di Senhit, che rappresenterà San Marino con la collaborazione straordinaria dell’icona pop Boy George, esibendosi al tredicesimo posto.

Come seguire l’evento in Italia

L’attesa per vedere Sal Da Vinci sul palco di Vienna è altissima anche sul fronte televisivo. La Rai garantirà una copertura totale dell’evento: le due semifinali del 12 e 14 maggio saranno trasmesse in prima serata su Rai2, mentre la grande finale di sabato 16 maggio approderà su Rai1 com’è da tradizione ormai da molti anni.

A guidare il pubblico italiano in questa maratona musicale sarà una coppia inedita: il veterano Gabriele Corsi, giunto alla sua sesta conduzione, sarà affiancato dal debutto assoluto di Elettra Lamborghini. Per chi preferisce la radio, il commento sarà affidato alle voci storiche di Diletta Parlangeli e Matteo Osso su Rai Radio 2, con collegamenti diretti dall’Austria per non perdere nemmeno un istante di questa storica settantesima edizione.