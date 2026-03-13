Sal Da Vinci “domina” già l’Eurovision 2026: la classifica degli ascolti in streaming

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IPA Sal Da Vinci in cima alle classifiche di streaming prima dell'Eurovision 2026

L’Eurovision Song Contest 2026 deve ancora iniziare, ma c’è già un dato che fa sorridere i fan italiani. Nella classifica degli ascolti in streaming delle canzoni in gara, infatti, in testa c’è Sal Da Vinci.

Il suo brano Per sempre sì, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, è attualmente la canzone più ascoltata su Spotify tra quelle che saliranno sul palco dell’Eurovision, con oltre 11 milioni di stream. L’Italia arriva a Vienna con una canzone che sta già viaggiando parecchio nelle playlist.

Nel frattempo la line-up del contest è stata completata. Con l’annuncio dell’artista armeno Simón e della sua Paloma Rumba, l’edizione numero 70 dell’Eurovision Song Contest è ufficialmente pronta: 35 i Paesi in gara, con i ritorni di Bulgaria, Moldavia e Romania.

“Eurovision 2026”, Sal Da Vinci guida gli ascolti

A rappresentare l’Italia sarà dunque Sal Da Vinci, che porterà all’Eurovision la sua Per sempre sì, la canzone che ha conquistato il pubblico e la vittoria alla 76ª edizione del Festival di Sanremo.

I numeri, almeno per ora, giocano a suo favore: il brano è quello più ascoltato tra tutti i 35 in gara. Non è una classifica ufficiale del contest, certo, ma è comunque un bel segnale in vista della competizione.

Per l’Italia l’obiettivo è continuare una striscia di risultati molto positiva: il nostro Paese arriva infatti da otto piazzamenti consecutivi nella top 10 del contest europeo.

Sal Da Vinci salirà sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna per la prima volta durante la prima semifinale del 12 maggio, quando si esibirà fuori concorso. Poi tornerà in gara nella finalissima del 16 maggio, dove difenderà i colori italiani davanti al pubblico europeo.

“Portare l’Italia all’Eurovision è per me un grande onore e una responsabilità che accolgo con profondo rispetto – ha dichiarato il cantante –. La nostra tradizione musicale ha una storia straordinaria, fatta di melodie e parole capaci di attraversare i confini e parlare al cuore delle persone”.

Eurovision 2026: gli altri artisti e la classifica streaming

Anche quest’anno l’Eurovision parlerà un po’ italiano. Oltre a Sal Da Vinci, sul palco di Vienna ci sarà anche Senhit, artista italo-eritrea che rappresenterà San Marino con il brano Superstar, vincitore del San Marino Song Contest. Durante la sua performance sarà affiancata anche da Boy George, icona pop degli anni Ottanta.

Tra le curiosità dell’edizione 2026 c’è la presenza della diciassettenne francese Monroe, nata nel 2008, che sarà la più giovane cantante in gara.

All’estremo opposto della classifica anagrafica c’è proprio Sal Da Vinci, classe 1969, che diventa l’artista italiano più maturo ad aver rappresentato l’Italia all’Eurovision, superando il record di Peppino Di Capri nel 1991.

Non mancano poi i ritorni: la girl band Vanilla Ninja torna al contest dopo ventun anni, questa volta in rappresentanza dell’Estonia, mentre il trio georgiano Bzikebi, vincitore dello Junior Eurovision nel 2008, debutta ora nella versione “senior”.

Anche le lingue raccontano qualcosa dello spirito del contest. 21 canzoni su 35 saranno in inglese, mentre diversi Paesi hanno scelto di cantare nella propria lingua. E qui arriva un’altra curiosità: l’unica canzone interamente in italiano sarà proprio quella di Sal Da Vinci.

Guardando invece ai dati di ascolto aggiornati al 10 marzo, la classifica degli stream giornalieri su Spotify vede:

Per sempre sì – Italia

My System – Svezia

Liekinheitin – Finlandia

Michelle – Israele

Før vi går hjem – Danimarca

Fire – Germania

Jalla – Cipro

Bangaranga – Bulgaria

Ferto – Grecia

Eclipse – Australia

Quando e dove vedere l’Eurovision 2026

L’Eurovision Song Contest 2026 si terrà alla Wiener Stadthalle di Vienna e sarà articolato, come da tradizione, in tre serate.

Le semifinali andranno in onda martedì 12 e giovedì 14 maggio in prima serata su Rai 2, mentre la finale di sabato 16 maggio sarà trasmessa su Rai 1.

L’evento sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, mentre su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre sarà possibile seguire la diretta con il commento radiofonico.

La gara deve ancora iniziare davvero, ma se gli ascolti in streaming sono un indizio, l’Italia arriva all’Eurovision 2026 con una canzone che si sta già facendo notare e noi non possiamo che fare il tifo.