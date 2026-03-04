Sal da Vinci denuncia la truffa dell’anello di Per sempre sì: “Sciacallaggio”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Sal Da Vinci

Sal Da Vinci nelle Stories di Instagram denuncia una truffa realizzata con l’AI che coinvolge l’anello simbolo della sua canzone Per sempre sì, vincitrice di Sanremo 2026.

Gli anelli di Sal Da Vinci

L’anello indossato da Sal Da Vinci a Sanremo 2026 è diventato iconico poiché parte della coreografia di Per sempre sì. Durante le sue esibizioni sul palco dell’Ariston infatti il cantante terminava sempre il brano indicando l’anulare della mano sinistra in cui spiccava un anello di diamanti, il simbolo dell’amore eterno raccontato nella sua canzone.

Proprio come la coreografia del brano (ideata da Marcello Sacchetta), anche l’anello è diventato virale e cercatissimo sul web. In realtà pochi sanno che Sal Da Vinci indossava ben due anelli, delle fedi coordinate sulla mano destra e su quella sinistra. Le fedi sono opera de I Gioielli del Sole, azienda napoletana, e si differenziano per quanto riguarda i materiali.

Sulla mano sinistra infatti Sal sfoggiava un anello in oro giallo 18 carati con diamanti, mentre la fede sulla mano destra era in oro bianco 18 carati con diamanti. Il prezzo? 7mila euro il primo anello e 14mila euro il secondo.

Ma il cantante non ha indossato solamente questi anelli. Durante la sua partecipazione a Domenica In, nello speciale dedicato a Sanremo 2026, Sal Da Vinci ha voluto omaggiare Mara Venier con un regalo molto particolare: un anello di latta con la scritta Per sempre sì.

La denuncia del cantante

Proprio da qui sarebbe nato il Per sempre Sì Shop, un negozio online in cui è possibile acquistare un anello in acciaio con la stessa incisione a 19,99 euro. L’idea, nata all’insaputa di Sal Da Vinci, ha fatto arrabbiare molto l’artista che su Instagram ha denunciato la truffa. Sembra inoltre che l’intelligenza artificiale sia stata utilizzata per replicare la voce del cantante e sponsorizzare la vendita dell’anello, andato sold out in pochissimo tempo.

“Sta circolando un sito chiamato “Per Sempre Sì Shop” che utilizza il nostro nome e la nostra immagine – ha spiegato Sal su Instagram -. Non esiste ancora alcun merchandising ufficiale legato al brano “Per sempre sì”. Non abbiamo nessun tipo di collegamento con quel sito. Si tratta di una FAKE creata per sciacallaggio. Vi invitiamo a non effettuare acquisti e a segnalare immediatamente la pagina”.

Nel frattempo il successo di Per sempre sì non sembra destinato a fermarsi. Il brano è ormai diventato un tormentone, dominando le classifiche italiane, inoltre è entrato nella Global Chart di Spotify e ha conquistato le classifiche estere. Su Tik Tok il brano è virale con più di 165.000 contenuti dedicati, mentre Sal Da Vinci ha già annunciato due concerti speciali a Napoli che si terranno a settembre e diversi inediti. Dal 12 al 16 maggio inoltre sarà all’Eurovision Song Contest a Vienna per rappresentare l’Italia.

“È una cosa che in questo momento mi tocca, ma allo stesso tempo mi sembra una cosa così grande da affrontare e un impegno così bello e motivo di orgoglio portare la musica italiana fuori dal nostro paese. Per sempre sì, l’ho detto dall’inizio”, ha spiegato.