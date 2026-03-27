Giorgia Palmas in ospedale, l’intervento dopo l’incidente di metà marzo: come sta ora

L'ex velina si è mostrata in ospedale dopo l'intervento in artroscopia subito a seguito dell'infortunio di qualche settimana fa. Come sta Giorgia Palmas

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IPA Giorgia Palmas

Momenti di apprensione, fortunatamente subito seguiti da un sospiro di sollievo, per i numerosi sostenitori di Giorgia Palmas. La nota conduttrice ed ex velina di Striscia la notizia, 42 anni, è stata protagonista di un imprevisto di salute che l’ha portata dritta in sala operatoria presso il Policlinico San Donato di Milano. Un intervento necessario, diventato inevitabile dopo un infortunio occorso durante il weekend di metà marzo.

Giorgia Palmas, come sta dopo l’incidente

Tutto ha avuto inizio nel fine settimana del 15 marzo. Giorgia Palmas era appena rientrata da un rigenerante viaggio in Egitto insieme al marito, l’ex campione di nuoto Filippo Magnini, quando un incidente domestico o sportivo (le dinamiche precise non sono state rese note) ha cambiato i piani della famiglia.

La diagnosi è stata però immediata e priva di dubbi: rottura del menisco. È stata la stessa showgirl a raccontare l’accaduto sui social, mostrando un video girato dal marito in cui, pure con un pizzico di ironia, spiegava l’esito del referto: “Menisco rotto! Proprio rotto, pare che fosse così già da un po’”. Nonostante il ghiaccio e le prime cure farmacologiche, il quadro clinico ha spinto i medici a consigliare la via chirurgica per garantire una ripresa funzionale completa.

L’intervento in ospedale

Nella giornata di martedì 25 marzo, Giorgia Palmas si è sottoposta a un intervento di artroscopia al ginocchio. Si è trattato di una procedura rapida, volta a rimuovere il frammento di menisco lesionato che causava dolore e limitazioni nel movimento.

Poche ore dopo l’uscita dalla sala operatoria, la Palmas è tornata attiva nelle sue Stories di Instagram per tranquillizzare la sua community. Ancora con il camice ospedaliero, ma con un sorriso radioso e il gesto della vittoria rivolto alla telecamera, ha confermato il successo dell’operazione: “Tutto fatto, tutto ok. Mi è stato tolto un pezzettino piccolo di menisco che si era rotto”, ha spiegato.

L’efficienza dello staff medico del Policlinico San Donato e l’assenza di complicazioni hanno permesso dimissioni lampo: l’ex velina ha potuto lasciare la struttura ospedaliera già nel pomeriggio dello stesso giorno, facendo ritorno a casa per iniziare la convalescenza tra gli affetti più cari.

Il percorso di riabilitazione e il sostegno di Filippo Magnini

Nonostante l’entusiasmo per lo scampato pericolo, per Giorgia inizia ora una fase delicata di riabilitazione. Sebbene sia una grande appassionata di sport, in particolare del padel, dovrà necessariamente osservare un periodo di stop forzato dai campi da gioco. Ma la sua determinazione è incrollabile: “Inizio presto, per non dire subito, e gradualmente a rifare tutto”, ha promesso ai fan, decisa a non lasciarsi abbattere dall’imprevisto.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Dottor Fiorentini e a tutta l’équipe del reparto di ortopedia, lodati per la professionalità e l’umanità dimostrata durante la degenza. In questo percorso, la Palmas può contare sul pilastro della sua vita, Filippo Magnini. L’ex nuotatore, pur mantenendo un profilo basso e riservato sui social in questi giorni di recupero, è rimasto costantemente al fianco della moglie, confermando la solidità di un legame che supera ogni ostacolo, anche quelli che riguardano la salute.