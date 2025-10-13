Arrestato il ladro che ha derubato Giorgia Palmas: ecco dov'è stato bloccato (dopo un altro furto) e la reazione della showgirl

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Arrestato il ladro che ha derubato Giorgia Palmas

Si era discusso molto della disavventura vissuta da Giorgia Palmas, che pochi giorni fa è stata derubata della propria valigia. Una vicenda purtroppo comune per una piaga che non conosce fine. Tantissime le denunce, settimana dopo settimana, ma ovviamente quella social di un personaggio pubblico ha fatto molto rumore. Proprio per tale ragione è divenuto di carattere nazionale l’arresto di un uomo sospettato d’essere il responsabile di quel furto e di tanti altri.

Arrestato il ladro di Giorgia Palmas

Iniziamo col dire che questo arresto non è frutto della denuncia di Giorgia Palmas sui social: “Non vi posso dire la sensazione di smarrimento e la delusione che provo”. Gli agenti non sono intervenuti per la tutela di una Vip, ignorando le denunce di tanti altri.

Offerta questa importante premessa, possiamo dire che Il Giorno riporta dell’arresto di tale Marwan Madani, giovanissimo ragazzo di 22 anni. È senza fissa dimora e, al momento del fermo, non aveva con sé i propri documenti. Gli agenti hanno però pochi subbi sul fatto che sia lo stesso ladro che ha sottratto la valigia a Giorgia Palmas lo scorso 4 ottobre 2025.

Il motivo? Sul suo telefono sono state trovate foto di quello stesso bagaglio. Non si l’assoluta certezza che sia la sua, certo, ma i modelli sono identici. L’uomo è stato fermato a Rogoredo martedì 7 ottobre, dunque tre giorni dopo quel furto. Gli agenti hanno avuto la meglio su di lui intorno alle 10 del mattino, mentre tentava di scappare dopo aver rubato lo zaino a un passeggero sul treno. Se non fosse stato fermato, l’uomo avrebbe portato via, tra i vari oggetti, anche un computer.

È stato poi ricostruito il fatto grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno mostrato Madani aiutato da un “palo”.

Dov’è la valigia di Giorgia Palmas

Il ladro è stato dunque arrestato e appena tre giorni dopo il furto. Un ottimo risultato per gli agenti ma non per Giorgia Palmas. Purtroppo, almeno per ora, della valigia non c’è traccia. Lo stesso dicasi, ovviamente, di tutti gli oggetti personali sottratti.

La showgirl aveva spiegato quanto accaduto su Instagram. Era partita da Milano Centrale, intenta a raggiungere Roma. Un individuo le ha però sottratto la valigia in un istante, scendendo rapidamente a Rogoredo (dov’è stato arrestato) e facendo perdere le sue tracce.

“Qualcuno dirà che dovevo stare più attenta, un po’ perché sono in executive e un po’ perché la valigia era sopra di me. Forse però penso ancora che le persone non siano tutte delinquenti, pronte a fregarti e o farti del male. E aggiungo che io e altre due persone ci siamo accorte in due minuti del fatto, ma l’uomo si era già dileguato di corsa”.

Sembra l’uomo avesse fatto finta di sistemare un proprio bagaglio, per poi afferrare l’altro e scappare rapidamente Oggi, alla notizia dell’arresto, la Palmas ha reagito così: “Iniziare bene il lunedì. Sì, è una grande soddisfazione. Grazie a tutti gli agenti che hanno reso possibile l’arresto, a nome mio e di tutte le centinaia di persone che mi hanno scritto, vittime dello stesso tipo di furto”.