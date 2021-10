Maria Teresa Ruta: le parole per Guenda che fanno chiarezza sul passato

Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, madre e figlia come sorelle

Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria hanno un passato difficile alle spalle, fatto di tradimenti e sofferenze che hanno portato ad una inevitabile separazione. Nonostante tutto, oggi appaiono ancora insieme, dimostrando di aver trovato un equilibrio, soprattutto per il bene dei loro figli: Guenda e Gian Amedeo. Non è stato però facile, come si può facilmente comprendere dallo scambio avvenuto tra madre e figlia su Instagram.

Guenda Goria, figlia di genitori separati: l’appello su Instagram

Guenda Goria non ha mai nascosto di aver sofferto molto per la separazione dei suoi genitori. E, dopo l’apparizione della Ruta nella casa del Grande Fratello Vip, dove ha incontrato l’ex marito Amedeo, attualmente concorrente, ha voluto ribadirlo anche su Instagram.

L’attrice ha così confessato di aver ereditato delle fragilità dalla lontananza del padre e dalle sofferenze della madre, ma di essere comunque molto fiera di loro per come, anche nei momenti più difficili, non hanno chiesto ai figli di fare una scelta.

C’è una cosa però di cui voglio ringraziarli: non hanno mai parlato male l ‘ uno dell’altra. […] Non si sono mai mancati di rispetto né fatto la guerra.

Per Guenda, Amedeo e Maria Teresa sono un esempio e, per questo, ha voluto lanciare un appello a tutti i genitori separati: “non chiedete ai figli di scegliere un genitore piuttosto che l’altro”.

Maria Teresa risponde a Guenda e fa chiarezza sul passato

Le parole di Guenda hanno toccato profondamente Maria Teresa, che nel leggerle non ha potuto trattenersi dal rispondere pubblicamente a sua figlia e fare chiarezza su quanto successo in passato e su quanta fatica abbiano in realtà fatto per nascondere il peso della separazione.

Un dolore, che ha coinvolto l’intera famiglia, compresi nonni e zii che, però, si sono adoperati per rendere tutto più semplice soprattutto per Guenda e Gian Amedeo, che allora erano solo dei bambini, illudendosi di essere così riusciti ad evitare loro una sofferenza, poi invece manifestata con forza in seguito.

Preservare la vostra serenità di crescita era il nostro obbiettivo – ha confessato la Ruta – ma non avevamo fatto i conti con la vostra intelligenza e sensibilità. Ma sappiate che l’amore per Voi è stato sempre al primo posto dei nostri pensieri.

Una sorta di mea culpa, quello di Maria Teresa, che mette in luce tutto l’amore che prova per i suoi figli e le difficoltà vissute per mantener saldo un rapporto con loro che la separazione da Amedeo ha messo seriamente a rischio. Oggi, la famiglia, è più unita che mai: la Ruta ha ritrovato l’amore con il suo Roberto, mentre Goria è attualmente impegnato in una relazione con Vera Miales. L’equilibrio che sono riusciti a trovare, seppur talvolta può apparire precario, è in realtà solido e fondato tutto sull’affetto e il rispetto reciproco.