Guenda Goria ricoverata in ospedale per endometriosi: la sua forza su Instagram

Guenda Goria è stata ricoverata in ospedale per endometriosi. Su Instagram la figlia di Maria Teresa Ruta ha raccontato la sua battaglia contro la malattia e il coraggio nell’affrontarla. Una scelta fatta per dare forza a tante altre donne che si trovano ad affrontare questa patologia ancora poco conosciuta e fortemente invalidante.

“È arrivato il giorno del mio ricovero – ha scritto Guenda, pubblicando uno scatto in cui è seduta su un letto d’ospedale -. Lo aspetto da un po’ di mesi, ma quando mi hanno chiamata, poco prima del mio debutto teatrale, per dirmi che era arrivato il momento, ho iniziato ad avere un po’ d’ansia”. Guenda ha scoperto da qualche tempo di soffrire di endometriosi e ha deciso di condividere la sua esperienza con altre donne che sono nella sua stessa situazione.

“È una patologia che colpisce tantissime donne (1 su 10 circa) – ha raccontato – e che troppo spesso non viene diagnosticata. Si tende a pensare che avere mestruazioni dolorose o avere difficoltà nei rapporti, dolori intestinali, colite cronica, stanchezza, siano cose normali. In realtà non è così. Tantissime donne soffrono di endometriosi senza saperlo. Può colpire molti organi e compromettere gravemente la salute. Per chi ne soffre il rischio di infertilità è molto alto. Avere un figlio è davvero difficile, se non impossibile. L’endometriosi è fortemente invalidante e non c’è cura – ha concluso -. Bisogna imparare a conviverci. A me ha insegnato a godermi i momenti più belli. Quante vite possiamo vivere? Domani sarà un po’ come il primo giorno di scuola per me. Pensatemi!”.

Nello scatto realizzato in ospedale, Guenda sorride, ma è evidente quanto sia tesa per l’intervento. La figlia di Maria Teresa Ruta ed ex protagonista del GF Vip ha fatto una scelta ben precisa: condividere la sua situazione per aiutare altre persone. Una decisione presa anche da altre vip che sono scese in campo per parlare di endometriosi, da Laura Torrisi, che si è già sottoposta a diverse operazioni per sconfiggere la patologia, a Giorgia Soleri, compagna di Damiano David dei Måneskin, che ha raccontato il ricovero e l’intervento su Instagram.