GF Vip: chi è Andrea Casalino, il quarto concorrente ufficiale del reality

GF Vip 6, il cast voluto da Alfonso Signorini: indiscrezioni

Manca sempre meno alla sesta edizione del Grande Fratello VIP, che darà il via alle danze il 13 settembre con l’oramai esperta conduzione di Alfonso Signorini, al timone per il terzo anno consecutivo. In questi giorni stanno cominciando a essere ufficializzati i concorrenti che vi prenderanno parte e, dopo la conferma di Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni e Soleil Sorge, arriva un quarto nome, quello di Andrea Casalino.

Il ragazzo non è sicuramente noto ai più, ma colpisce subito per la sua bellezza disarmante e promette fin da subito di vestire il ruolo del “bello della casa” come Andrea Zelletta o Pierpaolo Pretelli.

Classe 1990, Andrea Casalino è un modello originario di Brindisi, testimonial di alcuni brand assai noti. Di lui si sa che è amante dello sport, un vero e proprio appassionato di crossfit e fitness, come dimostrato dal suo fisico scultoreo. É inoltre direttore di una casa di moda specializzata in abiti da cerimonia.

Al momento sul suo profilo Instagram vanta 150mila follower, ma è decisamente probabilmente che aumenteranno vertiginosamente dopo il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.

La partecipazione al Grande Fratello VIP 6 non è però la prima esperienza televisiva per Andrea Casalino: nel 2010 aveva infatti partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore. Poi, è stato ospite a Mattino Cinque, per approdare infine nel mondo delle fiction Ares, come Rosalinda Cannavò. Con lei ha condiviso il set di Rodolfo Valentino – La Leggenda, che ha anche visto la partecipazione di Gabriel Garko. All’interno della serie ha vestito i panni di Cetto lo Monaco. Un’altra esperienza nel mondo della recitazione è stata all’interno di Squadra Antimafia.

Nel mondo dei VIP, sono stati attribuiti al bel modello alcuni flirt piuttosto curiosi. Ha avuto ad esempio un flirt con Paola Caruso, prima che l’ex Bonas di Avanti un Altro partisse per l’Honduras alla volta de L’isola dei Famosi 2016. Si vocifera poi che il prossimo gieffino abbia intrecciato una fugace relazione con la prima vincitrice del GF VIP, Alessia Macari. Ora, tuttavia, parrebbe essere single e chissà, magari troverà il proprio amore all’interno della casa! E se la storia insegna, l’anno scorso sono nate relazioni molto fortunate nel corso del programma…staremo a vedere!