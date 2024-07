Fonte: IPA Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi è stata protagonista di una disavventura, durante la propria vacanza a Formentera con il fidanzato Pierpaolo Pretelli. La celebre influencer ha decisamente sbagliato scelta d’abito, considerando il mezzo sul quale viaggiava. Il risultato? Un incidente senza feriti, eccezion fatta per il vestito stesso.

Giulia Salemi, incidente in motorino

Sbagliare un abito dev’essere un’esperienza insolita per Giulia Salemi, considerando come la sua carriera sia stata costruita sui social intorno alla cura del look. Stavolta, però, non le è costato qualche critica online nella sezione commenti, bensì un incidente in motorino.

Nessun ferito, come detto, se non l’abito stesso, ma le cose sarebbero potute andare diversamente. Non si fosse accorta dell’accaduto, infatti, sarebbe potuta finire per terra, con il mezzo ancora in movimento.

In vacanza a Formentera, l’influencer e il noto compagno Pierpaolo Pretelli hanno ovviamente condiviso varie fasi delle giornate al mare con i fan. Come evitare di raccontare questa piccola disavventura, al centro di un post su TikTok.

In un breve filmato si vede Giulia Salemi bloccata al fianco del motorino, che Pretelli intanto fa andare all’indietro, a motore spento. Lui tenta di farle sbloccare l’abito, rimasto incastrato nella ruota posteriore. Il capo era fin troppo lungo e l’influencer non è riuscita a tenerlo composto sulle gambe. Il vento ha fatto il resto.

“Ve l’avevo detto che avevo sbagliato tutti i vestiti. Aiuto, come me ne esco? Oddio. (…) Effetto stracciona. Ecco la fine che ha fatto il mio vestito”. Parole pronunciate mentre uno stanco e un po’ indispettito Pretelli le chiede se stesse tirando o meno. Ne nasce un piccolo battibecco, scherzoso e in linea con la normalità di una coppia di fidanzati, fino a che lei non riesce ad avere la meglio. Peccato però che il vestito non sia recuperabile. Al di là del prevedibile sporco, ha subito un bel buco.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

I fan erano molto scettici, nei primi tempi, sulla storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due invece stanno resistendo alla prova del tempo. Qualcosa di estremamente complesso nel mondo dello spettacolo.

Una coppia vera, che ha affrontato una crisi e ha saputo lasciarsela alle spalle. Non esiste infatti relazione che non fronteggi burrasche. L’importante però è remare nella stessa direzione per tentare di venirne fuori.

A giugno scorso era stata lei a parlarne durante una puntata del suo podcast Non lo faccio x moda: “Lui è stato il primo uomo vero. Ci sono stati dei momenti difficili. La convivenza ti porta ad affrontare alcune tematiche, così come la diversità caratteriale. Mi reputo molto seria ma, nonostante questo, lui era molto geloso. L’eccessiva gelosia mi ha portato a stranirmi, a piangere e così era diventato un gioco a chi ferisce di più. Con il lavoro, poi, eravamo nervosetti. Abbiamo infine trovato il nostro equilibrio”.

Oggi tutto è sereno e ora i fan non attendono altro che il prossimo passo. Lei stessa ha sottolineato come siano sereni, risolti e maturi, pronti a fare un passo avanti. Tutti si aspettano sia ovviamente il matrimonio.