Giulia Salemi compie 32 anni, la festa e la dolce dedica di Pierpaolo Pretelli

Fonte: IPA Giulia Salemi

32 bellissime candeline per Giulia Salemi: la conduttrice e influencer, nata il primo aprile, ha festeggiato il suo compleanno circondata dall’affetto dei suoi amici più cari, con una splendida torta e un sorriso radioso. Tra i messaggi di auguri più dolci non poteva mancare quello di Pierpaolo Pretelli, suo compagno e padre del loro primo figlio, Kian, che le ha dedicato parole piene d’amore.

Giulia Salemi compie 32 anni: la festa di compleanno

Buon compleanno, Giulia Salemi! L’influencer e conduttrice ha festeggiato il traguardo dei 32 anni in grande stile, organizzando una festa indimenticabile insieme ai suoi amici più stretti. Attraverso alcune storie Instagram, Giulia ha condiviso momenti della serata, mostrandosi sorridente e circondata dalle persone a lei più care. Un gruppo di amici che, come ha scritto in una delle foto di gruppo, rappresentano la sua “famiglia, persone che realmente mi conoscono e fanno parte del mio quotidiano”.

L’atmosfera della festa è stata elegante e raffinata, e Giulia ha scelto di indossare un abito nero semplice ma di grande impatto, che esaltava la sua naturale bellezza. Tra sorrisi e abbracci, non sono mancati i tradizionali canti di auguri, accompagnati da una torta decorata con crema e cioccolato, su cui campeggiava la scritta ironica: “Dal 1993: grazie a me”. Mazzi di fiori colorati e dediche affettuose hanno reso la serata ancora più speciale.

La dolce dedica di Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi

In una giornata così significativa, accanto a Giulia non poteva mancare Pierpaolo Pretelli, il suo compagno di vita e di avventure. Insieme stanno vivendo uno dei momenti più belli della loro storia: la crescita del piccolo Kian.

Per l’occasione, Pierpaolo ha voluto dedicare alla sua compagna parole dolcissime, accompagnando il momento del taglio della torta con un video pubblicato sui social. “Auguri amore mio. Che tu possa realizzare i sogni più grandi”, ha scritto, mentre nel video si vede Giulia emozionata pronunciare una frase toccante: “A 32 anni ho capito che non conta la quantità ma la qualità, e voi lo siete”.

Anche in questo frangente, i due appaiono davvero in un momento magico della loro relazione, nonostante, in passato, ci sia stata una piccola battuta d’arresto nel loro percorso, poi superata con grande forza e complicità. Un capitolo ormai chiuso per lasciare spazio a cose bellissime e, forse, la possibilità di convolare presto a nozze.

Giulia Salemi, mamma e podcaster

Tra emozioni e sorrisi, Giulia Salemi è riuscita a celebrare un compleanno fatto di gioia e gratitudine per le persone che rendono speciale la sua vita: un momento intimo e festoso, capace di far emergere ancora una volta il lato più autentico e genuino.

Ormai impegnatissima come mamma, Giulia continua a vivere il suo percorso di vita portando avanti grandi ed entusiasmanti progetti: uno di questi è Non lo faccio x moda, il suo podcast arrivato ormai alla seconda stagione in cui condivide con gli ospiti uno spazio aperto al dialogo senza filtri che possa essere un spunto di ispirazione e riflessione. Un progetto di cui è molto fiera, in cui può essere se stessa e regalare ai fan un momento di intrattenimento in pieno stile Salemi.