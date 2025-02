Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Fonte: IPA Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti sotto i riflettori della casa del Grande Fratello, a cui entrambi hanno partecipato nell’edizione del 2020. La convivenza forzata nel loft di Cinecittà ha fatto sbocciare il loro amore e, da allora, i due non si sono mai persi di vista, anche se per un breve periodo avevano svelato ai loro tanti sostenitori di aver separato le loro strade. Ma l’amore tra di loro ha trionfato e, di recente, i due ex gieffini sono diventati genitori del piccolo Kian.

Ma, secondo le ultime indiscrezioni, la coppia potrebbe ben presto anche convolare a nozze. Il lieto evento, infatti, dovrebbe aver luogo entro la fine del 2025.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nozze in arrivo

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono una delle coppie più amate tra quelle che, negli anni, si sono formate nella casa del Grande Fratello. I due giovani ex gieffini stanno insieme da quattro anni e da poco hanno accolto la nascita del loro primogenito Kian, avvenuta il 10 gennaio 2025. La nascita del piccolo è stata annunciata dai due noti genitori con un post social, condiviso qualche giorno dopo il lieto evento.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno deciso, infatti, di prendersi un po’ di tempo per vivere pienamente questo momento unico per la loro famiglia e, adesso, sembra che siano pronti a viverne un altro davvero significativo. Secondo quanto rivelato da Alberto Dandolo al settimanale Oggi e riportato da Tgcom, i due ex gieffini avrebbero intenzione di convolare a nozze a breve. I due personaggi noti, infatti, avrebbero intenzione di giurarsi amore eterno entro la fine del 2025.

L’influencer e Pierpaolo Pretelli sarebbero già impegnati nell’organizzazione del giorno più bello della loro vita che dovrebbe quindi avere luogo alla presenza del loro piccolo Kian, ma anche del primo figlio dell’ex gieffino, Leonardo, avuto dalla relazione con Ariadna Romero. Sembra che, in questa sua seconda esperienza da genitore, l’attore abbia già dimostrato tutte le sue qualità da papà: “Pier è un padre modello e riesce a coniugare splendidamente lavoro e vita in famiglia”.

Pierpaolo Petrelli avrebbe svelato, inoltre, che lui e Giulia Salemi sognano adesso di accogliere nella loro famiglia una femminuccia: “Ho fatto un braccio come quello dei tennisti cambiando i pannolini e, poi, di notte gli faccio fare il ruttino. Leo ha conosciuto Kian in video perché lui vive a Miami con la mamma. Adesso io e Giulia siamo già pronti per la femminuccia”.

Giulia Salemi, i primi giorni da mamma

Giulia Salemi ha deciso di godersi a pieno i primi giorni da mamma, dando assoluta priorità al suo piccolo e mettendo tutto il resto in secondo piano. Per giorni, infatti, l’influencer non ha condiviso contenuti sui social, svelando di star pensando soltanto alla “vita vera”.

Di recente, invece, l’ex gieffina ha deciso di riprendere a lavorare, promuovendo alcuni capi d’abbigliamento sui social. Giulia Salemi ha mostrato il suo fisico a circa un mese dal parto ed è sembrata in splendida forma, come notato da molti suoi ammiratori: “Ma hai davvero appena partorito?”.