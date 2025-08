Giulia Salemi, festa esclusiva e dettagli di lusso per i 35 anni di Pierpaolo Pretelli

IPA Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Lo scorso 31 luglio Pierpaolo Pretelli ha spento 35 candeline con una festa indimenticabile nel cuore della Puglia e, più precisamente, nella splendida Ostuni. L’ex velino e volto amatissimo della TV italiana ha scelto di celebrare questo traguardo circondato dagli affetti più cari e, ovviamente, in compagnia della sua amata Giulia Salemi che ha organizzato tutto nei minimi dettagli.

Insieme a loro non potevano certo mancare gli adorati figli: Leonardo, di 7 anni, avuto dalla precedente relazione con Ariadna Romero, e il piccolo Kian nato invece dall’attuale relazione con Giulia Salemi. La festa organizzata per Pierpaolo ha unito divertimento e brindisi sotto le stelle in una location dal fascino tipicamente pugliese, esclusiva e lussuosa, ricca di dettagli ricercati che hanno reso il party di compleanno decisamente elegante.

Giulia Salemi, festa a bordo piscina extra lusso per il suo Pierpaolo

Le foto che girano sul web raccontano di una festa di compleanno davvero chic e ricercata, curata in ogni minimo dettaglio: ad organizzarla in modo impeccabile è stata la stessa Giulia Salemi che ha voluto regalare a Pierpaolo Pretelli per i suoi 35 anni un party davvero da ricordare. La coppia, molto amata fin dagli esordi e nata sotto i riflettori della casa del Grande Fratello Vip, pochi mesi fa ha anche coronato il sogno di diventare genitori grazie alla nascita del piccolo Kian che li ha legati ancora più profondamente.

Ora, in occasione del compleanno di Pierpaolo, Giulia Salemi ha voluto organizzare per il compagno una festa davvero indimenticabile a bordo piscina nella splendida cornice di Ostuni, la famosa “città bianca” perla della Puglia. Il party è stato anche l’occasione per Pretelli di festeggiare alla grande il suo ritorno di Italia dopo i due mesi trascorsi in Honduras come inviato speciale per L’Isola dei Famosi, ma soprattutto ha dimostrato ancora una volta il gusto raffinato di Giulia Salemi nello scegliere ogni dettaglio.

La festa, organizzata in una splendida tenuta di campagna con piscina privata, ha visto allestito un grande tavolo per gli invitati, con tanto di vasi di fiori e ombrellini, e altri angoli gastronomici in diversi punti del giardino. A sorprendere e divertire Pretelli e tutti gli invitati è stata anche la simpatica scritta sulla torta di compleanno dove campeggiava un ironico “Hey ChatGpt, ma a 35 anni si è ancora giovani, vero?”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, look total white e una dedica speciale

Per la festa esclusiva in onore di Pierpaolo Pretelli nulla è stato lasciato al caso e, ovviamente, neanche i look dei protagonisti. Giulia e Pierpaolo infatti hanno sfoggiato in occasione del compleanno di lui due outfit coordinati in total white, chic e raffinati oltre che in pendant con il resto degli arredi scelti per il party.

Giulia Salemi ha optato per un completo coordinato composto da top a fascia intrecciato abbinato ad una pencil skirt bianca dalla silhuette drappeggiata sui lati, abbinata a gioielli di design in oro giallo, mentre i capelli sono stati lasciati sciolti e mossi per un hairstyle super naturale.

Pierapaolo invece ha optato per una camicia bianca leggera lasciata aperta sul petto e pantaloni bianchi decisamente estivi, mentre al collo non è sfuggito il dettaglio della collana dal mood etnico, perfettamente intonata con il resto del look.

Super romantica anche la dedica piena d’amore che Giulia Salemi ha fatto al compagno, ricambiando un po’ quello che aveva fatto lui in occasione del suo compleanno lo scorso aprile: “Vorrei scriverti una cosa poetica e melensa che solo io potrei scriverti, ma alla fine vado di semplicità! Buon compleanno, amore mio. Sei tutto per me”, una frase semplice ma che ha colpito al cuore non solo il diretto interessato, ma anche molti vip amici della coppia che hanno commentato con affetto il post di Giulia.

Anche Pierpaolo ha condiviso degli scatti del suo emozionante compleanno dichiarando con semplicità: “Un compleanno circondato dalle persone che amo”.