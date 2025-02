Giulia Salemi, Non lo faccio x moda, novità e curiosità sulla seconda stagione

Fonte: Ufficio Stampa Giulia Salemi

Tante novità nella seconda stagione di Non lo faccio x moda, il podcast portato al successo da Giulia Salemi. Dopo un breve periodo di pausa – è diventata mamma da poco -, l’influencer e conduttrice torna sulle principali piattaforme con una seconda stagione che ospita, come di consueto, volti noti del mondo dello spettacolo e non solo. Un modo per raccontare questi personaggi in modo inedito, con lo stile che ormai la contraddistingue tra attualità e intrattenimento.

Non lo faccio x moda, le novità della seconda stagione

“Una chiacchierata di un’ora. Intima, vera e sincera, con una persona speciale”. Con queste parole in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni Giulia Salemi aveva riassunto con grande entusiasmo la prima esperienza con Non lo faccio x moda, podcast che ora giunge alla seconda stagione. I nuovi episodi escono in primavera e prevedono la partecipazione di diversi volti noti dello spettacolo e non solo, pronti a confrontarsi con la conduttrice in un dialogo a cuore aperto, tra temi di attualità, momenti di intrattenimento, senza dimenticare le esperienze personali e professionali di ognuno.

L’obiettivo del podcast è già ben consolidato: essere uno spazio di confronto senza filtri o paletti, in cui raccontarsi. “Ho deciso di parlare del disagio generazionale e di trattare in maniera leggera argomenti importanti per contrastare la superficialità e la finzione presenti nel mondo di oggi”, aveva detto la Salemi sempre nell’intervista.

In quell’occasione la conduttrice aveva parlato degli ospiti che più l’avevano colpita, come Alfonso Signorini, “un amico che si è aperto e si è confidato con generosità”, nonché suo ex compagno di avventura al Grande Fratello VIP. “Mi ha lasciato un segno anche l’Estetista Cinica, che ha fatto con me un’analisi molto sincera e netta dei social”, aveva aggiunto.

La seconda stagione di Non lo faccio x moda sarà disponibile di settimana in settimana con una nuova puntata, fruibile sulle principali piattaforme come YouTube, Spotify e Apple Podcasts. Inoltre è possibile curiosare tra contenuti esclusivi e video di approfondimento anche sui profili social del podcast e della stessa Giulia Salemi.

Il successo di Giulia Salemi

“Sono molto felice del successo che ha avuto la prima stagione di Non lo faccio x moda ed è proprio per questo che abbiamo deciso di continuare questa avventura, dando voce a storie e percorsi di vita che possano offrire spunti di riflessione e ispirazione – ha dichiarato la conduttrice -. Con gli ospiti che verranno a trovarmi in questa nuova edizione vorrei proprio intraprendere un viaggio con ciascuno di loro alla scoperta della loro storia con la giusta dose di sensibilità e leggerezza”.

Dati alla mano, la prima stagione del podcast ha raggiunto oltre 57 milioni di total audience, valore che unisce i risultati di tutte le principali piattaforme di streaming. Anche sui social non sono mancate condivisioni e interazioni, dovute alla freschezza del format ma anche alla stessa influencer, nota e apprezzata per sostenere attivamente campagne di sensibilizzazione a sfondo sociale come quelle contro la violenza di genere e il bullismo, oltre che a sostegno della prevenzione oncologica.