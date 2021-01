Laura Torrisi dopo l’intervento: “Da anni combatto contro l’endometriosi”

Periodo molto particolare per Laura Torrisi, che ha trascorso gli ultimi giorni in ospedale. L’attrice, infatti, proprio durante le festività natalizie, si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico. A darne notizia proprio lei, che attraverso i social network, dopo essere finalmente tornata a casa, ha messo al corrente i suoi follower su cosa le stesse accadendo.

Un lungo post, quello pubblicato dalla Torrisi sul suo profilo ufficiale su Instagram, in cui ha spiegato dettagliatamente i motivi che l’hanno portata a trascorrere il Capodanno in ospedale. Da anni, infatti, combatte contro l’endometriosi e il leiomioma dell’utero. Ora, però, che è finalmente tornata a casa e che, seppur piano piano, si sta riprendendo, ha voluto augurare a tutti un buon anno nuovo:

Non sono riuscita a farvi gli auguri di buon anno perché́ – ha infatti affermato l’attrice – ho passato un capodanno alternativo. Volevo inoltre ringraziare tutti i medici e gli infermieri di Villa Donatello per la pazienza avuta con me, i miei angeli custodi, i chirurghi Alberto e Roberta, per avermi accompagnata e guidata in questa ennesima battaglia che da anni combattiamo contro l’endometriosi e leiomioma dell’utero. Vi auguro perciò adesso un buon anno, fatto di ripartenze, come lo è stato il mio, perché́ ne abbiamo tutti bisogno!