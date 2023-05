“Oggi è un altro giorno”: Laura Freddi, la confessione su Paolo Bonolis

Laura Freddi, ospite di Oggi è un altro giorno, ha ripercorso la sua vita e la sua carriera, ed è tornata a parlare della love story con Paolo Bonolis, che ha appassionato tutti negli anni ’90. La showgirl ha spiegato come si sono innamorati e perché si sono lasciati, ed ha poi lodato il suo attuale compagno, Leonardo D’Amico, il suo vero principe azzurro. Non è mancata una pagina dolorosa, legata alla difficoltà di diventare mamma e la malattia di sua madre Patrizia.

“Come ci siamo innamorati”: Laura Freddi parla di Paolo Bonolis a “Oggi è un altro giorno”

Da affetto stabile a intervistata, Laura Freddi è stato oggi ospite d’onore a Oggi è un altro giorno, ripercorrendo i successi della sua carriera, e le gioie e i dolori della sua vita. Non poteva mancare una parentesi sulla sua prima relazione importante, quella con Paolo Bonolis, negli anni ’90, durata ben cinque anni. Nonostante le frecciatine social di Sonia Bruganelli, la showgirl ha parlato con piacere del suo ex.

“Pochi sanno che ci siamo conosciuti prima di Non è la Rai – ha spiegato Laura – il nostro primo programma insieme è stato proprio quella estate, Belli Freschi. Lui era corteggiatissimo, sempre circondato da ragazze. Io, insicura da sempre, ero nascosta, non mi avvicinavo mai, ma proprio quello lo ha incuriosito e si è fatto avanti”. La Freddi ha spiegato come i due amavano trascorrere tempo insieme, tra pile di film in videocassetta e libri da leggere: “Mi ha preso per la sua mente, era ironico, intelligente, colto. Ho imparato tantissimo con lui, mi parlava per ore dei libri che leggeva, e portava sempre tanti film a casa da vedere insieme”.

Fonte: IPA

Poi, qualcosa, però si è rotto: “Stavamo insieme da cinque anni, ma a me non bastava più. Volevo sposarmi e avere dei figli, ma per lui non era il momento. Siamo ancora molto amici, ricordo quegli anni con piacere”. Oggi Laura Freddi è legata da molti anni al compagno Leonardo D’Amico, padre della loro bambina, Ginevra. “All’inizio sembrano tutti principi azzurri, poi si ingrigiscono – ha ironizzato la showgirl – tranne lui, è uno sportivo, è sempre in movimento, è diverso da tutti gli altri”.

Laura Freddi: “I dolori più grandi della mia vita”

Come raccontato già in varie interviste, prima di avere Ginevra, Laura Freddi ha avuto una interruzione di gravidanza al terzo mese, causata da un disturbo del quale ha sofferto per molti anni, l’endometriosi. “Ho vissuto un vuoto unico, avevo deciso persino di non riprovarci più, il dolore era tale da non voler più provare quella esperienza. Anche questo ha portato alla separazione da mio marito, l’aborto è avvenuto poco prima che ci sposassimo”. Infatti, forse pochi ricorderanno che, dal 2006 al 2008, è stata sposata con Claudio Casavecchia. “Avevo bisogno di vivere questo lutto da sola, è stato inevitabile”.

Ospite con lei nel salotto di Serena Bortone anche la mamma Patrizia, vittima, lo scorso anno, di un terribile incidente ospedaliero: “Era stata ricoverata per Covid, noi sapevamo che era in isolamento per questo, ma il motivo era un altro. La diagnosi iniziale era sbagliata, ed era stata portata in un altro reparto per un edema polmonare, ma non ci avevano avvisato.” La Freddi ha spiegato che ha vissuto ore di paura, non sapendo più dove fosse sua madre e come stesse realmente.