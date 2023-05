Sonia Bruganelli e Laura Freddi, botta e risposta su Bonolis: la frecciata al veleno

Si erano professate buone amiche. Sonia Bruganelli e Laura Freddi sono rispettivamente la moglie e la ex fidanzata di Paolo Bonolis ma questo non ha impedito loro di avere un ottimo rapporto. La ex di Non è la Rai l’ha persino sostituita nel suo ruolo di opinionista al GF Vip, che ha lasciato per alcune puntate per dedicarsi alle vacanze in famiglia, senza che mai avessero dato adito a dicerie sul loro legame. A rompere questo idillio ci ha pensato un commento di Lady Bonolis, che ha voluto fare una precisazione (non senza un pizzico di polemica) su una dichiarazione della showgirl.

Le parole di Laura Freddi su Paolo Bonolis

L’occasione per ricordare i tempi della sua liaison con Paolo Bonolis si sono presentati per i suoi 51 anni, che Laura Freddi ha festeggiato il 19 maggio 2023. In particolare, è stata ripresa una sua vecchia dichiarazione che parlava proprio degli anni che ha condiviso con il conduttore romano, oggi legato a Sonia Bruganelli (e padre dei suoi tre figli): “Ho conosciuto Paolo durante Non è la Rai. Lui non era famosissimo e io stavo cominciando a diventare nota. Eravamo tutti e due giovani e innamorati. Qualcuno ha provato a malignare sul nostro rapporto ma non ci è riuscito, visto che io ho deciso di non stare più con Paolo nel momento in cui raggiungeva l’apice del suo successo”.

Tale dichiarazione è stata immediatamente notata dalla moglie di Paolo Bonolis che ha voluto chiarire in maniera pungente, sebbene non astiosa, il punto in cui si parla dell’apice della sua carriera: “Beh…l’apice del successo lo ha raggiunto con me. Comunque non era proprio sconosciuto prima”.

Il rapporto tra Sonia Bruganelli e Laura Freddi

Nessuna lite, quindi, ma solo poche parole chiarificatrici su una dichiarazione, peraltro datata, che riguardava suo marito. Le parole di Sonia Bruganelli sono state anche riprese da Laura Freddi sul suo profilo Instagram, che ha colto l’occasione per ribadire che il loro rapporto è assolutamente sereno.

Non che il loro legame non abbia mai fatto discutere, anzi, Laura Freddi aveva spiegato al Corriere della Sera: “Il suo era un odio virtuale, forse aveva idealizzato la mia figura, ma i cinque anni e mezzo che ho passato con Paolo sono una briciola, rispetto al loro matrimonio. Perché lo lasciai? Ci siamo voluti molto bene e separarsi è stata una sofferenza per entrambi. Io desideravo di più, una famiglia, ma il momento era sbagliato, i nostri tempi non coincidevano”.

Sonia Bruganelli è reduce dall’ennesimo successo come opinionista, riscosso al GF Vip, che si è concluso il 3 aprile con la vittoria di Nikita Pelizon. Non è detto che sia pronta per il tris: il suo ritorno a settembre 2022 non era per niente certo, come non lo è quello per la prossima edizione che potrebbe addirittura non tenersi per lasciare spazio alla versione nip che manca dagli schermi da diversi anni. Alfonso Signorini sarebbe comunque in cerca di volti nuovi ed è ancora presto per definire quello che sarà: i palinsesti sono ancora in fase di scrittura.