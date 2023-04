“GF” ma senza Vip: parla Alfonso Signorini. E fa chiarezza

La settima edizione del GF Vip ha avuto i suoi momenti, tra alti e bassi: il trash offerto dal programma televisivo, tuttavia, non ha convinto i vertici Mediaset, portando Pier Silvio Berlusconi a intervenire. Dopo la sua conclusione, si è ipotizzato un ritorno al passato, al GF Nip, ovvero senza Vip. Ma è davvero una possibilità? A commentare è stato Alfonso Signorini su Instagram.

GF Nip al posto del GF Vip: parla Alfonso Signorini su Instagram

Nella giornata del 25 aprile, Alfonso Signorini ha lanciato un Q&A su Instagram, ovvero un format di domande e risposta per trascorrere un po’ di tempo con i suoi follower. Senza esclusione di colpi, ha replicato a diverse questioni, parlando anche del Grande Fratello, uno dei reality show di punta di Mediaset al pari dell’Isola dei Famosi.

Nelle ultime settimane si è discusso di un “ritorno al passato”, con l’obiettivo di dare una scossa al format. Gli ascolti della settima edizione del GF Vip, del resto, si sono mantenuti, ma non hanno soddisfatto pienamente, tanto che la finale è stata la meno vista di sempre. E adesso Signorini ha voluto commentare in prima persona le indiscrezioni sul GF Nip.

“Non ho ancora iniziato le riunioni per il prossimo GF, vi terrò comunque aggiornati”. Un altro aspetto che ha fatto riflettere è stata la preferenza di un follower proprio per l’edizione senza Vip. “Riferirò a chi di dovere”, ha replicato Signorini, che così ha cercato di fare chiarezza sulla nuova edizione. Inoltre, è stato anche concorde con un ulteriore commento, secondo il quale il reality show non dovrebbe essere così lungo.

GF Nip, cosa sappiamo della nuova edizione

Si è conclusa da meno di un mese, in molti si dicono stanchi del format, in tanti propongono la messa in onda di un nuovo reality show. Eppure, le notizie sul GF catturano sempre l’attenzione. Ad oggi sappiamo qualche anticipazione: indiscrezioni, voci di corridoio. Ad avere ipotizzato la versione Nip del GF è stato Giuseppe Candela su Dagospia.

Sempre condotto da Alfonso Signorini, potrebbe esserci una rivoluzione per il cast del GF 8. Non più solo “Vip”, ma sconosciuti, per rivitalizzare un reality show che negli ultimi anni si è troppo arroccato su se stesso, senza brillare davvero e oltretutto scadendo nel trash, aspetto condannato da Pier Silvio Berlusconi stesso, che è intervenuto in prima persona per rimproverare i comportamenti e le parole dei concorrenti.

Le novità sulla durata del reality show

Un altro aspetto destinato a cambiare? La durata, per esempio. Il ritorno alle origini, infatti, potrebbe portare anche alla riduzione della durata del reality. Potrebbe infatti essere limitata a tre o quattro mesi. “Anche per la mia salute mentale”, ha commentato in modo ironico Signorini su Instagram.

Secondo Davide Maggio, tuttavia, il ritorno al passato sarebbe solo a metà: l’idea, infatti, sarebbe quella di optare per un mix tra la versione Nip e Vip. Ci sarebbero dunque sconosciuti in casa, ma anche qualche “vero” Vip: “Pochissimi nomi ma di alto profilo”. Sarà davvero così? Per l’ufficialità, dovremo attendere un bel po’. Eppure, potrebbe davvero essere l’idea giusta per rilanciare il reality.