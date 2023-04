“Il ‘GF Vip’ cancellato da Canale5”: la decisione di Pier Silvio Berlusconi

La finale del GF Vip si è tenuta il 3 aprile 2023, con la vittoria di Nikita Pelizon, ma da quel momento sembra che il reality sia stato completamente cancellato dai palinsesti della rete. E sì, perché dopo la proclamazione della vincitrice – avvenuta tutt’altro che a sorpresa – dei concorrenti della 7ª edizione non abbiamo visto neanche l’ombra. L’attesa era soprattutto per Verissimo, in cui Silvia Toffanin era solita invitare i protagonisti della stagione appena conclusa ma, anche qui, si è preferito lasciare spazio ad altri contenuti. Proviamo a capirne i motivi.

Il GF Vip cancellato da Canale5: la scelta di Pier Silvio Berlusconi

Non era mai capitato in 7 edizioni del reality dedicato ai vip. Il programma è sempre stato uno dei grandi titoli dell’ammiraglia di Cologno e come tale era stato trattato, fin dalle prime edizioni condotte con grande vitalità televisiva da Ilary Blasi. Eppure, già nel corso di questa tornata del reality, Pier Silvio Berlusconi si è visto costretto a intervenire per rivedere la linea e la qualità dei contenuti, precipitata fin dalle prime battute con il caso Marco Bellavia.

Ha però cercato di far andare avanti il gioco fin che ha potuto o, perlomeno, fino a che non è stato troppo. Ha così deciso di agire in prima persona, proprio com’era stato riportato dallo stesso Alfonso Signorini in diretta, per bloccare le repliche in programma su La5 – il canale rosa dell’offerta Mediaset – perché ritenute inadeguate per il pubblico che abitualmente segue il programma.

Su questa scia, si è anche deciso di cambiare la linea in corsa, punendo senza appello una serie di comportamenti ritenuti non idonei a un programma per famiglie e che viene trasmesso in prima serata. Sono quindi fioccate squalifiche inaspettate, a cominciare da quella di Edoardo Donnamaria e per finire con quella di Daniele Dal Moro, senza dimenticare tutta la catena di richiami che ha avvinto persino il papabile vincitore Tavassi.

Non sorprende, quindi, che l’editore abbia deciso di accantonare anzitempo la lunga coda che da sempre caratterizza il programma, cancellando ogni traccia del reality dal palinsesto di Canale5. Non c’è stato spazio nemmeno per la vincitrice Nikita Pelizon, che in altri anni avrebbe di certo partecipato almeno a Verissimo, né tantomeno per i finalisti.

La decisione per l’Isola dei Famosi

Per quanto concerne l’Isola dei Famosi, reality tutto dedicato alla sopravvivenza in onda dal 17 aprile 2023 con la conduzione di Ilary Blasi, Pier Silvio Berlusconi avrebbe deciso di fare qualcosa preventivamente, bloccando la partenza di alcuni naufraghi. Dalla lista ufficiale dei concorrenti, resa nota il 10 aprile attraverso la cover di Sorrisi e Canzoni Tv, mancano infatti una serie di nomi che invece erano comparsi nell’elenco ufficioso che era circolato a pochi giorni dal rilascio ufficiale del cast.

Sembra infatti che l’editore abbia deciso di bloccare la partenza di alcuni concorrenti, tra questi anche Gianmarco Onestini (fratello di Luca, reduce dal GF Vip), per garantire un livello qualitativo consono a un programma per famiglie e che va in onda nella prima serata del lunedì. Una presa di posizione decisa, la sua, volta anche a proteggere gli sponsor che non vorrebbero essere accostati a determinati contenuti, com’è accaduto nel caso del Grande Fratello Vip.