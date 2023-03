“GF Vip”, Antonella Fiordelisi disperata per l’espulsione di Edoardo Donnamaria

Una puntata difficilissima, quella del GF Vip del 9 marzo, proprio come aveva annunciato Alfonso Signorini al suo ingresso in studio. Che il vento sarebbe cambiato rapidamente, è apparso chiaro fin dal momento in cui l’editore di Rete – Piersilvio Berlusconi – aveva deciso di mettere un freno alle repliche del reality perché giudicate inadeguate.

Le regole sono cambiate, in fretta, e l’atteggiamento dei concorrenti all’interno della Casa è stato messo sotto la lente di ingrandimento. Bando non solo alle bestemmie, che comunque avrebbero comportato squalifica immediata, ma anche alle troppe parolacce e ai comportamenti violenti che troppo spesso non sono piaciuti al pubblico. A fare le spese di questo nuovo e doveroso corso, forse giunto troppo tardi, è stato Edoardo Donnamaria. Vediamo insieme cos’è successo.

Donnamaria squalificato dal GF Vip, la reazione di Antonella Fiordelisi

È stato uno dei grandi protagonisti di questo GF, soprattutto per il legame d’amore che ha intrecciato con Antonella Fiordelisi. La squalifica di Edoardo Donnamaria ha lasciato attoniti tutti i suoi compagni di gioco e il pubblico da casa, che di certo non si aspettava un provvedimento di questo tipo a un passo dalla finale e per la quale il volto di Forum era certamente favorito.

Il cambio di rotta voluto dai vertici Mediaset ha però imposto questo. Basta violenza – anche verbale – basta parolacce e gesti di qualsiasi sorta che possano turbare il pubblico. E così, dopo una serie di comportamenti per i quali è stato più volte ripreso, Donnamaria ha dovuto imboccare la Porta Rossa e uscire definitivamente dal gioco.

Il motivo? Un linguaggio non idoneo verso Antonella Fiordelisi, ancora una volta e per motivi futili. La sua fidanzata gli avrebbe infatti chiesto di essere servita per prima e quindi di avere il suo panino – che Donnamaria stava preparando – in poco tempo. Furibonda la reazione di lui, che ha inveito pesantemente senza mostrare il minimo controllo. La squalifica è stata immediata.

Sconvolta per aver perso il suo compagno a un passo dalla finale, Antonella Fiordelisi si è persino addossata le colpe per il suo comportamento, che comunque non ha rappresentato una novità, lasciandolo poi uscire tra le lacrime ma con un biglietto che ha lasciato all’interno della valigia di lui: “Abbiamo la stessa foto, la guarderò fino a che non ti vedrò. Ti amo”.

Il provvedimento per Tavassi

Alfonso Signorini non ha aspettato. Esauriti i saluti di sorta, il conduttore del GF Vip ha convocato immediatamente Tavassi in confessionale per metterlo a parte della decisione della produzione: “Sei ufficialmente ammonito”. Lui sgrana gli occhi in segno di incredulità: mai avrebbe immaginato che la sua delusione dopo una partita di biliardo (a seguito della quale avrebbe scaraventato a terra una stecca esprimendosi poi con un linguaggio volgare) avrebbe potuto scatenare un provvedimento disciplinare. Eppure così è stato.

A nulla sono serviti i richiami, tantissimi, da parte del programma. Ed è chiaro che la linea morbida, che Signorini aveva basato sul buonsenso per scongiurare un nuovo effetto Fausto Leali (squalificato per una parola di troppo), non abbia funzionato. L’intervento di Piersilvio Berlusconi ha così sconvolto gli equilibri: la nuova linea del reality show non ammette sgarri.