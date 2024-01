“Antonella Fiordelisi tra De Martino e Spinalbese, Belen furiosa”: il retroscena

Fonte: IPA/Getty Images Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi

Come ogni telenovela che si rispetti, anche quella che vede protagonista Belen Rodriguez continua a regalare colpi di scena e svolte inaspettate. Dopo aver rivelato una presunta tresca tra l’ex marito Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, la storia si fa ora più avvincente con un altro nome, quello di Antonella Fiordelisi. Ex schermitrice, oggi modella e influencer, è nota per le sue partecipazioni a Temptation Island e Grande Fratello Vip. Ebbene, stando agli ultimi gossip la 25enne di Salerno avrebbe avuto non solo un flirt con l’ex ballerino di Amici ma anche vissuto una notte di passione con Antonino Spinalbese, l’ex hair stylist dal quale Belen ha avuto la figlia Luna Marì nel 2021.

La storia tra Belen, Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi

Tutto è partito da Alessandro Rosica, l’esperto gossip che Belen Rodriguez ha ringraziato pubblicamente sui social network mentre si trova in vacanza in Argentina con il nuovo compagno Elio Lorenzoni e tutta la sua famiglia. “Volevo ringraziare pubblicamente Alessandro Rosica perché anni fa mi ha voluta avvertire e io non solo non gli ho creduto ma si è preso delle brutte parole. Adesso devo solo dire che avevi ragione e grazie per i preziosi aggiornamenti”. Rosica, insieme a Dagospia, è stato uno dei primi a parlare di un presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi.

E ora è pronto a rivelare ulteriori novità sulla faccenda: “Da anni vi raccontavo la storia parallela e i continui tradimenti da parte di Stefano. A seguito delle mie rivelazioni, Alessia si separa addirittura dal suo ex marito. Stefano invece continua a negare, per tutelare il figlio. Grazie per avermi dato ragione. Tranquilli che ora tireremo fuori il resto su questa storia. Dalle sc**ate dietro i camerini ai viaggi di nascosto insieme“. Rosica ha così tirato in ballo Antonella Fiordelisi, ex fidanzata di Francesco Chiofalo: “Ho foto, chat, video. Antonella era single e quindi non c’è problema. Stefano però era impegnato”.

A fornire altri importanti dettagli sul presunto legame tra Antonella Fiordelisi e Stefano De Martino è Dilingernews, il portale di Fabrizio Corona: “La Fiordelisi è stata con De Martino prima che tornasse la seconda volta con Belen – si legge su Instagram – Belen, la notte di Capodanno, ha riempito di insulti via WhatsApp la Fiordelisi per colpa del presunto tradimento con De Martino che però non è mai avvenuto”. Ma non è finita qui perché “Antonella Fiordelisi, a cavallo tra novembre e dicembre 2023, ha avuto una notte di sesso con Antonino Spinalbese“.

Antonella Fiordelisi al centro del gossip: si parla di un nuovo amore

Indiscrezioni decisamente bollenti che al momento non sono state né confermate né smentite dai diretti interessati. Gli appassionati del Grande Fratello Vip ricordano bene, però, l’intesa tra Antonella e Spinalbese nella Casa più spiata d’Italia. Intesa che infastidì parecchio Edoardo Donnamaria, all’epoca fidanzato della Fiordelisi. Dopo la fine del programma Mediaset, la love story tra i Donnalisi è giunta al termine e Antonella ha rivisto in più occasioni Antonino, assicurando di avere con l’ex gieffino solo un buon rapporto d’amicizia.

Oltre ai pettegolezzi su Belen e Stefano, Antonella Fiordelisi è tornata in questi giorni al centro della cronaca rosa per un altro gossip: pare stia frequentando da qualche settimana Guglielmo Vicario, il portiere del Tottenham. Di recente la Fiordelisi è stata avvistata più volte a Londra, dove vive attualmente il calciatore. Non di certo il primo nel curriculum sentimentale di Antonella, diventata nota poco più che maggiorenne per delle presunte avance ricevute via Instagram da parte di Gonzalo Higuain, ex attaccante di Napoli, Juventus e Milan. Successivamente si è vociferato di altre liaison con Nicolò Zaniolo, Weston McKennie e Marco Borriello e di alcuni like sospetti di Francesco Totti.