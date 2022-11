“GF Vip 7”, Antonella Fiordelisi e Francesco Totti: cosa c’è di vero. Parla l’amico

Il GF Vip 7 si è reso protagonista del chiacchiericcio del momento: una delle concorrenti, Antonella Fiordelisi, ha ammesso di aver ricevuto un messaggio da Francesco Totti circa due mesi fa, quando già si era lasciato con Ilary Blasi, e aveva al suo fianco la nuova compagna, Noemi Bocchi. La Fiordelisi ha raccontato l’approccio dell’ex Capitano della Roma a Edoardo Donnamaria: Alex Nuccetelli, amico fraterno, ha deciso di rompere il silenzio e di parlare a nome di Totti. Ecco cosa c’è di vero.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi e Francesco Totti: la verità sul presunto messaggio

A fare chiarezza sulla vicenda è stato Alex Nuccetelli a Biccy: l’amico di Francesco Totti ha voluto aggiungere dei dettagli importanti alla storia, di cui si è anche discusso nell’ultima puntata del GF Vip 7. Nuccetelli, infatti, avrebbe avuto modo di parlare con l’ex calciatore, per comprendere la situazione, dopo quanto rivelato da Antonella Fiordelisi nella Casa più spiata d’Italia: la regia aveva anche cercato di censurare il momento.

“Francesco in questo momento è un elemento vulnerabile e non merita questi gossip. Lo conosco da 20 anni e non mi direbbe mai bugie. Quando ho sentito Antonella al GF Vip, ho pensato che potesse essere vero quello che diceva, ma non è affatto così. Lui a me non direbbe mai bugie”. Oltretutto, Totti stesso avrebbe rivelato di non sapere nemmeno chi sia la Fiordelisi: non l’avrebbe in alcun modo contattata.

Le parole di Francesco Totti su Antonella Fiordelisi

“Lui ieri mi ha proprio detto ‘Ale, mi devi credere, io manco la conoscevo, manco sapevo della sua esistenza’. Allora mi dà fastidio vedere persone che non possono difendersi. Non lo trovo carino, educato ed elegante. Ma anche se fosse accaduto il fatto sarebbe stato poco bello”, ha rivelato Nuccetelli a Biccy per conto di Totti.

La rivelazione di Antonella Fiordelisi al GF Vip 7

Il GF Vip 7 è iniziato in modo a dir poco esplosivo: un cast variegato, che tuttavia si è ritrovato a fare il primo scivolone a pochi giorni dalla messa in onda, a causa del Caso Marco Bellavia. La frase della Fiordelisi su Totti non è passata affatto inosservata, nonostante il tentativo della regia di “coprire” quanto successo: nel giro di poche ore, è entrata in trend su Twitter, condivisa dai tanti fan del programma.

“Non so il periodo preciso, mi scrisse solo ‘Ciao’”, ha rivelato nel corso della diretta. “Mi rimase la scritta, quella ‘Vuoi accettare o no la richiesta’?. Non ho mai risposto perché non ho fatto in tempo. Se avessi fatto in tempo, forse avrei risposto. Credo sia successo due mesi fa, non ricordo bene. Potete chiedere a mio padre di andare sulla chat e mostrarvi lo screen. Con Ilary era già finita”.

Ma, per Alex Nuccetelli, “il fatto non sussiste”, ed è certo di quanto gli ha riferito l’ex calciatore. Con Ilary Blasi, certo, era già finita, ma c’era Noemi Bocchi al suo fianco, e di certo alla nuova compagna non ha fatto piacere il pettegolezzo che si è scatenato. “Se è stata consigliata da altri avvoltoi, hanno fatto un passo falso”, ha dichiarato Nuccetelli.