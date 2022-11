Francesco Totti e Noemi Bocchi inseparabili: lei sugli spalti, lui per la prima volta libero

Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno vivendo a pieno la loro relazione, felici di poter essere fianco a fianco anche sotto i riflettori. Una storia d’amore che dà serenità a entrambi e fa loro un po’ da scudo contro tutto ciò che viene detto e scritto online. Inseparabili, al punto che l’ex 10 giallorosso ha deciso di prendere casa a Roma Nord, a Vigna Clara, così da poterle stare accanto il più possibile.

Totti e Noemi Bocchi insieme allo stadio

Il divorzio da Ilary Blasi si preannuncia complesso ma Francesco Totti ritrova sempre il sorriso al fianco della sua Noemi Bocchi. Felice di poter vivere questo amore sotto gli occhi di tutti, senza doversi più nascondere.

Lo dimostra il fatto che lei abbia preso ufficialmente il posto della celebre conduttrice sugli spalti, mentre scende in campo l’ex capitano della Roma. Il “Pupone” non ha mai smesso di giocare a calcio e, pur dovendo dire addio alla serie A, si tiene in forma con delle consuete partite di Calcio a 8.

Ad ammirarne le gesta dalla tribuna c’è proprio Noemi Bocchi, che sorride e siede serena in terza fila. Le foto si sprecano all’Orange Sportclub, considerando come sia la prima volta che la donna ha modo di vederlo giocare dal vivo.

Spazio anche per il figlio Cristian, seduto però in panchina e non sugli spalti. Al suo fianco la giovane fidanzata, per una famiglia che va allargandosi sempre più. Due amuleti che però non sono riusciti a portare fortuna a Totti, uscito sconfitto dalla sfida in campo per 2-0.

Halloween, i festeggiamenti di Ilary Blasi

In attesa di tornare in televisione, Ilary Blasi si gode la famiglia e gli amici. Il capitolo Totti è tutt’altro che chiuso, tra storie Instagram e notizie gossip che si rincorrono. L’ultima riguarda Antonella Fiordelisi, che dalla casa del Grande Fratello VIP svela d’aver ricevuto un messaggio dal “Pupone”, al quale però non ha risposto.

Questioni che oggi riguardano Noemi Bocchi, con Ilary che ha trascorso Halloween tra brividi, risate e tenerezza. Mentre il suo ex era in campo, sotto lo sguardo della sua nuova compagna, la presentatrice pubblicava una splendida foto di sua figlia Isabel su Instagram. La piccola, di appena 6 anni, si è trasvestita da strega e lo scatto non fa che mostrare una gran somiglianza con la madre.

Gli spaventi sono stati invece relegati alla serata del 29 ottobre, dedicata ai suoi amici e alla sorella Silvia. Urla e brividi all’interno di una Escape Room di Roma. Il folto gruppo si è calato nell’oscurità, come testimoniano le storie pubblicate. Poche luci, indizi da scovare, molte grida e qualche attore lungo il percorso per affiancarli, guidarli e, al tempo stesso, terrorizzarli.

Missione compiuta e, alla fine, sollievo e grandi sorrisi. In molti sui social hanno poi ricordato come non sia stata una prima volta per la Blasi. Aveva infatti deciso di festeggiare così il suo 36esimo compleanno. Al tempo, però, ad affiancarla c’era suo marito. A due anni di distanza il suo mondo è davvero cambiato del tutto.